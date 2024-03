Carlos Sainz vince il GP Australia: il terzo atto del Mondiale ci regala un’alba piena di sorprese. La Ferrari torna a vincere dopo Singapore della passata stagione. Lo fa ancora con lo spagnolo, che conquista la sua terza vittoria in Formula 1. Carlos ha condotto la gara quasi sempre al comando, a due settimane dall’operazione d’appendicite che lo aveva costretto a saltare il GP precedente a Gedda. Carlos interrompe ancora una volta la striscia di vittoria della Red Bull, che sul suolo australiano accusa una pesante battuta a vuoto. Max Verstappen, scattato dalla pole, è infatti uscito di scena al terzo giro per il cedimento dell’impianto frenante sulla posteriore destra, esploso al rientro al box.

Leclerc secondo per la doppietta Ferrari

Charles Leclerc in veste di scudiero confeziona la doppietta Ferrari che mancava dal Bahrain del 2022. Il monegasco non è mai riuscito ad essere un serio pericolo per il compagno, ma ha è riuscito comunque a chiudere la sua domenica a podio e a regalare il massimo risultato alla scuderia di Maranello. Terzo posto per Lando Norris davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri, in weekend più convincente per la casa di Woking. Quinto Sergio Perez per l’unica Red Bull che giunge al traguardo per una domenica da dimenticare in fretta per la casa austriaca.

Fernando Alonso sesto, è riuscito durante il valzer dei pit stop a condurre la gara, per un solo giro. Lo spagnolo chiude davanti al compagno Lance Stroll. Ottavo per Yuki Tsunoda davanti alle due Haas con Nico Hulkenberg davanti a kevin Magnussen.

Clamoroso quello che è accaduto nel corso del terzo giro, ovvero quando Max Verstappen è costretto al ritiro per un problema sulla sua RB20. L’olandese non si ritirava da 44 gare, ovvero, dal GP d’Australia del 2022. Il ritiro è anche per Lewis Hamilton che parcheggia la sua Mercedes a bordo pista durante il sedicesimo giro. Questa è stata una giornata amara per i campioni del mondo. Nel corso dell’ultimo giro brutto incidente per George Russell, che la mette a muro, le sue condizioni sono ok.

Arrivo finale della Gara del GP Australia

1-Carlos Sainz (Ferrari) Vincitore

2-Charles Leclerc (Ferrari) +2.3

3-Lando Norris (McLren) +5.9

4-Oscar Piastri (McLaren) +35.7

5-Sergio Perez (Red Bull) +56.3

6-Fernando Alonso (Aston Martin) +80.9

7-Lance Stroll (Aston Martin) +93.2

8-Yuki Tsunoda (RB F1 Team) +95.6

9-Nico Hulkenberg (Haas) +104.5

10-Kevin Magnussen (Haas) +1 giro

11-Alexander Albon (Williams) +1 giro

12-Daniel Ricciardo (RB F1 Team) +1 giro

13-Pierre Gasly (Alpine) +1 giro

14-Valteri Bottas (Kick Sauber) +1 giro

15-Guanyu Zhuo (Kick Sauber) +1 giro

16-Esteban Ocon (Alpine) +1 giro

17-George Russell (Mercedes) ritirato

18-Lewis Hamilton (Mercedes) Ritirato

19-Max Verstappen (Red Bull) Ritirato

Foto: Presa dai social Formula 1