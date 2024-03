MotoGP, Marc Marquez vola con Gresini: “A Portimao un altro film”

È stata una sprint race MotoGP delle prime volte a Portimao: la prima vittoria di Maverick Vinales con l’Aprilia e il primo podio di Marc Marquez con la Ducati del team Gresini. Una bella soddisfazione per l’otto volte campione del mondo, che sta prendendo sempre più confidenza con la Desmosedici GP23.

MotoGP Portimao, la soddisfazione di Marquez

L’ex pilota del team Repsol Honda è felice di essere arrivato secondo al traguardo, ma forse ha anche un pizzico di rammarico per la caduta in qualifica e un errore in gara: “Sono contento della mia sprint – riporta Motosan.es – però sono esigente. L’errore in qualifica mi ha condizionato, fortunatamente siamo riusciti a salvarci e questo mi dà più tranquillità. Assumere dei rischi è sinonimo di maggiore fiducia, ma la caduta di ieri e quella di oggi sono dovute alla mancanza di conoscenza. .

Marquez ha svelato il motivo della caduta avvenuta a inizio Q2: “Non ho sbagliato perché andavo troppo forte, ma perché ho messo l’abbassatore troppo presto. Devo essere più preciso, perché queste cose possono poi penalizzare nelle gare. Oggi sono stato fortunato e sono partito bene, domani vedremo. Sono contento del risultato“.

Marc migliorato rispetto al Qatar

Il pilota di Cervera si sente davvero a posto a Portimao, anche se deve ancora fare qualche progresso per avere totalmente la Ducati cucita addosso: “In questo weekend ho un’altra fiducia, abbiamo apportato alcune modifiche. Però non devi farti trasportare dall’euforia. Continuerò con un basso profilo, voglio andare avanti passo dopo passo. Logicamente è un piacere lottare con Bagnaia e Martin. Domenica dipenderà molto dalla partenza e dai primi giri. Oggi è andata molto bene. La gara è lunga, vedremo dove arriveremo. Se partissi dalla prima fila potrei dire che possiamo vincere, ma partendo ottavo dipenderà dai primi giri“.

Prevedere come andrà la gara di domenica è difficile, però Marquez è abbastanza fiducioso: “L’ultima parte con la media sarà un mistero. Ma per me in questo weekend la cosa più importante è avere velocità. Ce l’ho avuta in prova, nel ritmo gara, posso sorpassare e le cose stanno funzionando. Quindi è un altro film“.

Foto: MotoGP