MotoGP, Vinales si sblocca con l’Aprilia: “Mi sono tolto un peso”

Finalmente Maverick Vinales. Nella Sprint a Portimao ha conquistato il suo primo successo con l’Aprilia, divenendo così il primo pilota a trionfare con tre marchi differenti in MotoGP. Domani ci riproverà nella gara lunga, intanto si sta godendo il trionfo di oggi, tutt’altro che scontato visto che si è presentato in Portogallo in condizioni di salute non perfette. L’errore di Pecco Bagnaia, in testa prima di andare lungo, può averlo agevolato ma non toglie nulla ai suoi meriti di oggi.

MotoGP Portimao, Vinales si gode il successo

Il pilota spagnolo non può che essere soddisfatto del suo risultato e di essere anche il primo a vincere col terzo costruttore differente: “Chiudo un cerchio – ha dichiarato a Motosan.es – e questo mi piace. Mi sono tolto molto peso dalle spalle vincendo con l’Aprilia. Questo progetto ha richiesto molto tempo prima di arrivare alla vittoria, ma sono soddisfatto di aver finalmente chiuso il cerchio“.

Vinales sottolinea che la gastroenterite è stata un problema non da poco quando è arrivato all’Autodromo Internacional do Algarve: “Da giovedì a venerdì avrò dormito massimo un’ora. Ci sono momenti in cui devi stringere i denti e soffrire, venerdì è stato uno di questi. In Qatar non ero felice, soprattutto per quanto riguarda il bilanciamento e il grip sia anteriore che posteriore. Ho avuto tanti problemi e qui serviva cambiare. Siamo cambiati e si è vista una grande differenza. Sono contento anche per i tecnici e per Aprilia, hanno lavorato tanto in queste settimane e hanno capito cosa ci servisse per essere più competitivi“.

La reazione all’errore di Bagnaia

Anche nel 2023 era stato veloce a Portimao e ora si sta confermando ad alto livello su una pista che è molto impegnativa: “Qui bisogna andare con il coltello tra i denti – spiega Maverick – e io ce l’ho molto affilato. Sono forte nel quarto settore, lo sono da sempre. Devo migliorare il secondo, dove ho visto che Marquez va molto bene. Ho visto due-tre cose che mi renderanno più forte domenica. Nei duelli sono stato piuttosto bravo. Trovando equilibrio tra ruota anteriore e posteriore ho potuto frenare molto più tardi e ciò significa poter attaccare. È fantastico”.

A Vinales è stato chiesto anche dell’errore di Bagnaia, andato lungo nel momento in cui guidava la sprint e poi quarto al traguardo: “Non so se lo avrei ripreso velocemente – risponde – ma poco a poco stavo recuperando. Non volevo bruciare le gomme, non so quanto stesse forzando lui o se stesse gestendo in vista degli ultimi tre giri. Quando ha sbagliato ho pensato che fosse il mio momento e che avrei dovuto essere perfetto. Ho provato a non sbagliare, a essere costante e a mantenere dei decimi di margine. Domani la gara lunga sarà difficile, avremo a che fare con la gomma posteriore e dobbiamo vedere come andrà“.

Foto: Aprilia