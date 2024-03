Superbike, Razgatlioglu-BMW da sogno: “Ora capite la mia scelta”

Non ci ha messo tanto Toprak Razgatlioglu a riportare la BMW al trionfo nel Mondiale Superbike. Al secondo round a Barcellona ha conquistato la vittoria in Gara 1, gestendo in maniera magistrale le gomme e beffando Nicolò Bulega all’ultimo giro. A un certo punto il pilota Ducati aveva accumulato un vantaggio tale da pensare che per lui fosse fatta, poi ha avuto un crollo di gomme e il turco è stato abile ad approfittarne per cogliere il suo primo successo in assoluto in Catalunya. Da non dimenticare che aveva anche ottenuto la pole position, la prima da quando guida la M 1000 RR.

Superbike Barcellona, Razgatlioglu esulta per la vittoria

Ovviamente, il campione SBK 2021 è entusiasta della sua impresa odierna: “Sono molto felice e ringrazio il mio team, che fa ogni giorno un lavoro incredibile. Finalmente siamo stati vincitori in gara e per me è veramente importante esserlo in questo circuito, perché non avevo mai vinto qui prima. Era un sogno e lo abbiamo realizzato, è incredibile. Quella in Catalunya è una gara molto dura per me, vincendo qui penso che poi sarà un po’ più semplice lottare in altre in piste. In generale, sono felice“.

Razgatlioglu ha raccontato la sua strategia di gara, rivelatasi efficace: “Il mio piano era quello di guidare abbastanza lento dopo i primi due giri. Poi ho solo aspettato Bulega, gli altri hanno spinto. Ho visto Sam Lowes che stava spingendo e ho capito che le sue gomme dopo 8-10 giri avrebbero avuto un grosso calo, poi è caduto. Quando Bulega mi ha superato, pensavo di seguirlo e dopo due giri ho capito che stavo spingendo un po’ troppo. Ho chiuso un po’ il gas per salvare la gomma posteriore. Per me era abbastanza, conosco questa pista e negli ultimi 5 giri c’è un grosso decadimento della gomma. Ho visto che Iannone è calato un po’ presto, l’ho superato subito e negli ultimi 5-6 giri ho visto che anche Bulega iniziava a calare, allora ho iniziato a spingere forte, soprattutto in frenata. All’ultimo giro l’ho sorpassato, era molto lento. Sono molto felice, non me lo aspettavo. Ho fatto una buona strategia e ce l’abbiamo fatto“.

Toprak-BMW matrimonio vincente

Il pilota turco ammette di avere sentito maggiore pressione a Phillip Island nel primo round: “Alla prima gara avevo una grande pressione, poi mi sono sentito normalmente. A Barcellona non ne ho avvertita, anche se c’è Marcus Flasch della BMW e volevamo mostrare qualcosa per lui. Abbiamo conquistato la pole position e la vittoria in Gara 1, è stato un giorno incredibile. Domani abbiamo altre due gare e sono focalizzato su queste“.

Venerdì Razgatlioglu sembrava averne un po’ meno dei piloti Ducati in termini di passo, nella FP3 ha fatto un passo avanti che lo ha aiutato in gara: “Non abbiamo cambiato qualcosa di grande, ma mi sono sentito un po’ meglio. Non un grande step. In gara ho sentito un grip migliore rispetto a ieri. Ducati è sempre stata forte qui, però ho tenuto un buon passo e quando alla fine ho visto Bulega ho spinto tanto. Penso che domani i piloti Ducati miglioreranno, però anche noi lavoreremo per migliorare la moto. Tutti sono felici adesso e lavoreranno ancora più duramente, questo è positivo“.

C’era chi si domandava perché Toprak avesse deciso di lasciare Yamaha per scommettere sulla BMW, oggi è arrivata la risposta: “Non ho bisogno di dire delle parole – spiega – perché ciascuno può vederlo adesso“. Ora gli scettici possono comprendere meglio la scelta fatta l’anno scorso, quando era legittimo nutrire qualche dubbio.

Foto: WorldSBK