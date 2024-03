Superbike, Alvaro Bautista sul podio in rimonta: “Sono sorpreso”

Partito quattordicesimo, dopo una penalità di tre posizioni inflitta al termine della Superpole, Alvaro Bautista in Gara 1 è riuscito a rimontare fino alla terza posizione. Il podio è un buon risultato sicuramente, anche se è davvero strano vederlo alle prese con delle difficoltà a Barcellona, dove ha fatto delle triplette di vittorie nelle scorse due stagioni.

Superbike Barcellona, il bilancio di Bautista

A fine giornata il due volte campione del mondo SBK ha raccontato la sua gara: “Su questa pista è complicato spingere dall’inizio, perché devi gestire la gomma. Nei primi giri mi sono trovato in una situazione in cui avrei voluto spingere di più per recuperare posizioni, ma al tempo stesso dovevo salvare la gomma. Ho dovuto rimanere tranquillo e gestire, lasciando che i giri passassero. Stare dietro agli altri piloti mi ha creato qualche problema di surriscaldamento all’anteriore e non riuscivo a curvare bene, ho dovuto fare qualche salvataggio per evitare di scivolare. Ho fatto il massimo che potevo“.

A Bautista è stato chiesto se rimanere un po’ troppo dietro a Danilo Petrucci gli abbia impedito di poter pensare di puntare al secondo posto o alla vittoria: “Sicuramente stando dietro ad altri piloti la gomma anteriore non lavora come previsto – spiega – e ho faticato sia a frenare forte sia a entrare veloce in curva. Ho perso tanto tempo, non riuscivo a fare le traiettorie che volevo. Comunque non penso che superando Petrucci più velocemente sarei riuscito ad arrivare al secondo posto. Oggi il massimo possibile era essere sul podio, è stato anche una sorpresa per me perché partire indietro è sempre difficile, soprattutto qui“.

Il pilota del team Aruba Racing Ducati si è espresso anche sulla giornata di domani, quando sarà fondamentale innanzitutto fare bene al mattino: “La Superpole Race sarà importante, voglio finire in top 9 per avere una posizione di partenza migliore in Gara 2. Dobbiamo vedere quali condizioni ci saranno, sembra che sarà più fresco domani. Oggi al posteriore ho usato la nuova 900, non è stata male, però Toprak con la SCX standard è stato abbastanza veloce alla fine. Vedremo quale sarà la scelta sulle gomme. Oggi ho dovuto forzare un po’ all’inizio, magari senza forzare così nei primi giri posso arrivare meglio alla fine. La cosa importante per me è avere feeling e fiducia con la moto”.

Bulega e Razgatlioglu

A Bautista è stato chiesto anche del compagno di squadra Nicolò Bulega, che negli ultimi giri ha avuto un crollo della gomma posteriore per aver forse spinto troppo nella prima parte di gara: “È giovane e non ha nulla da perdere. Sta imparando la nuova categoria, la nuova moto e le gomme. Sta facendo molto bene, oggi ha fatto la sua strategia e ne trarrà esperienza da cui apprendere per il futuro“.

Infine, un pensiero di Alvaro su Toprak Razgatlioglu, vincitore per la prima volta con la BMW: “Non sono davvero sorpreso, lo avevo già detto che sarebbe stato forte. Ovviamente non è facile cambiare marchio e vincere al secondo round. Complimenti a lui e a BMW, ora dobbiamo lavorare duro per essere a quel livello“.

Foto: WorldSBK