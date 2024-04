DMR Yamaha svela la livrea per il CIV Superbike 2024

Lo scorso 28 maggio in occasione del Yamaha Blu Racing Day al Misano World Circuit Marco Simoncelli, il team DMR Racing ha svelato la livrea delle due YZF-R1 M ad una manciata di giorni dal primo round stagionale del CIV Superbike 2024. Diventata squadra di riferimento Yamaha Motor Italia in luogo del Keope Motor Team, la compagine di Walter Durigon parte con propositi ambiziosi con il rientrante Alessandro Delbianco e il riconfermato Riccardo Russo.

DMR Racing si rifà il look

La nuova investitura ha comportato gioco-forza dei cambiamenti estetici, per certi versi epocali. In quanto supportato direttamente dalla filiale nazionale di Iwata, il team DMR Racing vestirà il classico blu dei Tre Diapason, abbandonando la storica alternanza di colori giallo, nero e bianco che nel recente passato aveva caratterizzato le BMW S 1000 RR prima e Honda CBR 1000 RR-R poi.

Obiettivi stagionali

Archiviato un deludente biennio 2022-23, DMR Racing punta in alto per la stagione 2024. Il filo-diretto con Yamaha ha riportato in dote Alessandro Delbianco, pilota sotto contratto con la casa madre e già laureatosi con questa struttura vice-Campione CIV SBK 2021. Al suo fianco è stata rinnovata la fiducia a Riccardo Russo, artefice dell’unico podio DMR negli ultimi 24 mesi con il terzo posto in Gara 1 a Vallelunga 2023 e intenzionato a tornare protagonista nonostante un piccolo infortunio rimediato nei test pre-season. A loro spetterà il compito di riportare ai vertici la Yamaha nella massima serie tricolore.

Nel week-end il primo round a Misano

In pista l’appuntamento è fissato per questo fine settimana a Misano, quando andranno in scena le prime due gare stagionali. Sebbene il maltempo incontrato sistematicamente nelle uscite pre-campionato abbia reso non poco problematica la messa a punto della R1, i riscontri cronometrici di Delbianco nei test ufficiali dello scorso 18-19 marzo sono incoraggianti. Tutt’altro discorso per Russo, il quale si catapulterà al round inaugurale di fatto senza riferimenti complice l’inconveniente fisico occorsogli ad inizio marzo nello shakedown in quel di Vallelunga.