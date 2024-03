CIV Superbike: la voglia matta di Alessandro Delbianco

Cambierà casacca per la terza distinta occasione nel solo ultimo triennio, ma per la prima volta da quando ha esordito nel CIV Superbike guiderà la stessa moto per almeno due anni di fila. Archiviate le recenti esperienze con Nuova M2 Racing Aprilia e Keope Motor Team Yamaha, per la stagione 2024 Alessandro Delbianco riabbraccia il DMR Racing. Proprio con la compagine di Walter Durigon, da quest’anno supportata direttamente da Yamaha Motor Italia, il due volte vice-Campione della serie si era affacciato sul “palco dei grandi” a livello nazionale nel biennio 2020-21, assaporando le personali prime gioie con BMW prima e (soprattutto) Honda poi. Un piccolo cerchio che si chiude per DB52, tra i principali indiziati a giocarsi il titolo tricolore con “il solito” Michele Pirro.

Il ritorno in DMR Racing

Il nuovo corso DMR Racing ha preso ufficialmente il via la scorsa settimana in quel di Vallelunga. Un preliminare shakedown utile ad iniziare a scoprire i segreti della R1 per la squadra, a togliersi la ruggine di dosso dopo mesi di inattività per Alessandro Delbianco: “Non vedevo l’ora di salire di nuovo in sella ad una 1000cc, dall’ultima volta erano trascorsi ben cinque mesi. Sono molto contento di tornare in DMR Racing che ho sempre considerato una grande famiglia. Ci siamo lasciati per un paio di anni, ma adesso ci riuniamo come in un vero fidanzamento!” ha scherzato il motociclista riminese ai microfoni di CorsedimotoTV.

Alessandro Delbianco ambizioso

Dal 2023 a questa parte sotto contratto con la casa madre, Alessandro Delbianco attende buone nuove in ottica di un futuro non troppo prossimo. Molto (o tutto) potrebbe dipendere dall’esito di un 2024 dove andrà a caccia di un titolo finora sfuggitogli, che nel CIV Superbike dalle parti di Iwata manca dal lontano 2004 (successo firmato Alessandro Gramigni): “Credo fortemente nel progetto Yamaha. Il mio obiettivo è restare con loro, sperando che mi accompagnino nel campionato che più mi piace”. Il riferimento è, naturalmente, al Mondiale Superbike.

Photo credit: Cristopher Ponso