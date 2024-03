Pramac e Ducati non hanno ancora rinnovato la loro partnership, ma sembra scontato che i due team proseguano ancora per almeno altri due anni. L’arrivo di Fermin Aldeguer potrebbe però cambiare le carte in tavola, con la squadra di Paolo Campinoti che potrebbe rinunciare ad una moto ufficiale per consentire al futuro rookie di ambientarsi alla MotoGP senza troppa pressione.

Marquez e Gresini ancora insieme?

Un’ipotesi che potrebbe essere legata al futuro di Marc Marquez che, al di là della caduta di Portimao in parte causata da Pecco Bagnaia, sembra avere la Desmosedici GP già in pugno. A pochi mesi dal suo arrivo in Gresini, già fa molto discutere quale sarà la sua prossima destinazione. Le voci s’intensificano e non è da escludere che il sei volte campione della MotoGP possa restare con la formazione di Nadia Gresini, a patto di avere una GP25 come gli altri piloti ufficiali!

La distribuzione delle moto in Ducati potrebbe cambiare a favore di Marc Marquez. Prima Pramac Racing è stata finora la beneficiaria delle due Desmosedici ufficiali per i team satellite. È un vantaggio firmato per contratto, anche se le cose potrebbero cambiare con l’arrivo di Aldeguer. Jorge Martin è destinato a partire verso il team Ducati ufficiale o un altro marchio e dal 2025 Pramac potrebbe decidere volontariamente di rinunciare a una moto factory. Il motivo è presto detto: mantenere un prototipo non ufficiale costa meno e Borgo Panigale ha tutto l’interesse a blindare Marc Marquez. Il pluricampione di Cervera avrebbe così la possibilità di dimostrare tutto il suo valore con una moto alla pari di Pecco Bagnaia e Jorge Martin (?) per poi giocarsi la carta del team factory.

Ritorno in Honda improbabile…

Vista la situazione in cui ancora si ritrova la Honda, sembra impossibile immaginare un ritorno così repenti di Marc verso l’Ala dorata. KTM sembra orientata a promuovere Pedro Acosta nel team ufficiale al fianco di Brad Binder, entrambi in ottima forma a in questo primo scorcio di campionato MotoGP. Yamaha e Aprilia sono ben lontane dal pensare ad un eventuale ingaggio del #93. Per esclusione, la strada della Ducati è attualmente la più battuta, i giochi entreranno nel vivo molto presto.

