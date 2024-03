Mondiale Femminile, Sara Sanchez: “Sempre stata favorevole ai campionati misti”

di Mar Fucho Gonzalez/motosan.es

Sara Sanchez è una delle cinque spagnole che faranno parte del nuovo Mondiale Femminile, che prenderà ufficialmente il via nel quarto round del Mondiale Superbike sul circuito di Misano. La pilota catalana approda in questo campionato dopo aver disputato il Campionato Europeo femminile, classificandosi seconda nelle due occasioni in cui ha partecipato.

Oltre a questo, Sara Sanchez ha corso anche nel CIV, campionato in cui non si è comportata male. Abbiamo avuto modo di conoscerla molto meglio durante i test WorldSBK al Circuit de Barcelona-Catalunya. Ci ha raccontato come è cresciuta la sua passione per le moto e anche cosa si aspetta da questa nuova avventura.

Sara Sanchez, come hai deciso di entrare nel mondo del motociclismo? Chi erano i tuoi modelli e chi ti ha motivato di più a farlo?

Credo di aver avuto la prima moto quando avevo sette anni, ma è stato un dono del cielo, non l’ho chiesto io. I Re Magi mi hanno portato una moto per passare il tempo e da lì è cominciato tutto. Mio padre è quello che era un po’ appassionato di motori, quindi da lì è iniziata la mia avventura. Poi il tema delle competizioni è diventato un po’ più serio e abbiamo disputato diversi campionati, fino ad arrivare qui. Modelli da piccola direi i soliti, quello che piacevano di più era Rossi, poi è arrivato Márquez.

È stato difficile per te entrare in questo mondo tradizionalmente più maschile?

A dire la verità entrarci non è stato molto difficile. Ho avuto la fortuna che a casa mi hanno regalato una moto senza nemmeno chiederla, potevano darmi qualcos’altro e invece mi è arrivata la moto. Quindi non ho mai avuto quel tabù per cui le ragazze non possono andare in moto, a casa mi hanno sostenuto fin dall’inizio e mi hanno lasciato fare il pilota. Poi, ovviamente, le cose hanno cominciato a diventare difficili man mano che si saliva di categoria, perché alla fine costava di più e cose del genere. Ho avuto la fortuna di arrivare in Italia tre anni fa e mi hanno dato una mano. E poi da lì, non so se per la cultura che hanno o cosa, ma mi hanno aiutato a continuare nelle competizioni.

Sara Sanchez, hai partecipato al campionato europeo femminile e, più recentemente, al CIV. Com’è stata l’esperienza in entrambi i campionati? E cosa ne hai ricavato?

Ho partecipato a due edizioni del Campionato Europeo femminile ed entrambe le volte sono arrivata seconda in Europa. Poi, prima della mia ultima stagione europea, avevo già deciso che l’anno successivo sarei voluta tornare in un campionato misto per il livello e perché alla fine eravamo in più. Ma la verità è che tornare era normale, come era sempre stato… Sono abituata a correre in categorie miste, quindi non è una cosa difficile per me.

Hai partecipato a campionati femminili, come l’Europeo femminile e anche a campionati misti, con piloti come Quartararo. In quale ti sei sentita più a tuo agio, più competitiva? Se dovessi sceglierne uno, quale sceglieresti?

È un argomento molto controverso, davvero. Sono sempre stata favorevole ai campionati misti e continuo ad essere favorevole al fatto che si possa correre tutti insieme. Quindi le categorie femminili mi sembrano una buona idea per promuovere lo sport tra le donne perché siamo poche, ma penso che possiamo correre tutti insieme.

Sara Sanchez, cosa pensi del campionato che è stato creato?

Penso che sia un’ottima iniziativa da parte di Dorna e della FIM. Penso che sia importante partecipare a questa prima edizione, soprattutto per promuovere questo sport ed essere uno specchio per le nuove generazioni. Più di ogni altra cosa, che lo vedano, che vedano se stesse, che credano di essere in grado di guidare una moto e quindi di avere questa opportunità. Poi, da lì, che sia un trampolino di lancio per accedere ad altre categorie.

Come la MotoGP, per esempio?

Vediamo, al momento è complicato. Non ti dico che arriverò. Ma perché non altre generazioni? Perché non esiste una campionessa del mondo MotoGP? Beh, non lo so. Ma quanti piloti uomini non sono campioni del mondo MotoGP? E quanti piloti ci sono? Molti piloti. Quindi, se non ci sono ragazze pilota, è difficile che ci sia una ragazza. Inoltre mi sembra fantastico che Ana Carrasco sia stata una campionessa del mondo. Arriverà? Non lo so, ma il passo perché ciò accada deve essere fatto e ci devono essere donne che corrono in moto.

Che messaggio o consiglio daresti a quelle ragazze che stanno provando ad entrare in questo mondo e che magari lo trovano più complicato perché le opportunità alla fine sono meno?

Credo che il messaggio non debba essere rivolto alle ragazze, ma ai loro genitori. Alla fine le ragazze lo fanno un po’ da piccole, o hanno un carattere molto forte o alla fine fanno quello che gli viene insegnato a casa. Quindi direi ai genitori di dare la possibilità ai propri figli di fare quello che vogliono, e di dargli una mano. Poi certo, Dio solo sa cosa succede e cosa no, ma ognuno scelga la propria strada.

A priori, che obiettivo ti poni per questa stagione?

È difficile, ma è difficile perché non abbiamo iniziato la stagione e non sappiamo ancora nulla. Non abbiamo informazioni da nessuno. Ho testato la moto perché ho una moto che mi ha regalato Dani Moto di Cartagena, anche se ho girato poco. A priori il mio obiettivo è essere davanti, ma non posso dire di più perché non è stato fatto nessun test per sapere a che livello siamo. Inizieremo il campionato molto tardi, ci uniremo alla Superbike a Misano. Quindi, ovviamente, è un po’ presto perché ad oggi non abbiamo nemmeno regolamenti. Quindi è tutto un po’ incerto.

L’articolo originale su Motosan.es