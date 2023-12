Il Mondiale Endurance parla sempre più italiano e nel FIM EWC 2024 ci sarà un altro nostro portabandiera con un team ufficiale. Oltre a Niccolò Canepa, due volte Campione del Mondo (2016/2017 e 2023) “capitano” di YART Yamaha, si aggiungerà l’anno venturo anche Christian Gamarino. Forte della conquista della FIM Endurance World Cup riservata alla classe Superstock, per il 2024 è stato promosso alla top class EWC dove difenderà i colori del Team Kawasaki Webike TRICKSTAR, la squadra ufficiale della ‘Verdona’ nella specialità.

GAMARINO UFFICIALE KAWASAKI NELL’ENDURANCE

Per il terzo classificato dell’Europeo Superstock 600 2013 con top-10 in campionato nel Mondiale Supersport si tratterà di un traguardo in carriera inseguito sin dal suo esordio nelle competizioni motociclistiche di durata, nello specifico dalla 24 ore di Le Mans 2018. Passato dal Bol d’Or 2019 al Team 33 Louit Moto Kawasaki, quest’anno si è assicurato il podio alla 24 ore di Spa-Francorchamps e, proprio a Le Castellet, in un sol colpo vittoria di gara e campionato.

PRIMO TEST POSITIVO CON LA ZX-10RR EWC ENDURANCE

Proprio nella giornata di test antecedente il weekend di gara del Bol d’Or 2023, Christian Gamarino ha avuto modo di provare la Ninja ZX-10RR di KWT con l’iconico numero 11 (nella foto). In questa circostanza ben figurò, riuscendo a siglare in pochi giri riferimenti cronometrici di rilievo, tanto che la promozione alla classe EWC da ufficiale Kawasaki rappresentava più soltanto una mera formalità.

IL TEAM KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR 2024

Christian Gamarino farà parte di un equipaggio completato dal riconfermato 5 volte vincitore della 24 ore di Le Mans Gregory Leblanc più Roman Ramos, da anni portacolori Kawasaki Palmeto nell’ESBK, il quale ha già esordito nell’Endurance quest’anno a Spa con il Tati Team Beringer Racing.