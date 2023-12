Bimota: rimpatriata tra i protagonisti dell’era d’oro

Un viaggio nel passato, nei primi 20 anni di Bimota. In occasione del cinquantesimo anniversario della presenza della casa motociclistica riminese nel mondo delle competizioni, Stefano Morri, figlio di uno dei fondatori dell’azienda, ha organizzato la rimpatriata fra i protagonisti di quel tempo straordinario tra il 1973 ed il 1993. Non è stato facile trovare i contatti di tutti ma grazie anche ai social è stato possibile rintracciarne molti.

La manifestazione è stata ricca di emozioni, di aneddoti, ricordi ancora vivi, come vivo resta l’orgoglio condiviso di essere stati fondamentali per fare di Bimota un marchio popolare nel mondo e capace di superare tanti ostacoli, raggiungendo il mezzo secolo di attività.

L’incontro si è svolto in ristorante tipico, lo stesso in cui l’azienda riminese aveva festeggiato molti dei momenti significativi della sua storia: i trionfi sportivi o successi produttivi. I primi venti anni sono stati quelli che hanno visto realizzati progetti ed imprese sportive rimaste nella storia mondiale del settore, quelli durante i quali i piloti, in sella a vari modelli di moto Bimota, hanno conquistato titoli iridati e nazionali con tante di vittorie e podi su piste di tutti i continenti. Forse è stato un periodo irripetibile e la rimpatriata tra i protagonisti di quegli anni, è stato un evento che ha destato emozione. la speranza è che possa essere di buon auspicio per il futuro dell’azienda.

Giuseppe Morri ricorda Massimo Tamburini e Federico Martini

Giuseppe Morri, che ha gestito quei primi 20 anni, ha espresso soddisfazione e gratitudine a tutti i partecipanti ed ha ricordato in modo speciale ricordo speciale a Massimo Tamburini, cofondatore dell’azienda e progettista delle prime moto, dalla sua ispirazione ha tratto origine la Bimota motociclistica. E’ stato ricordato anche Federico Martini progettista vincente nello sport e concreto nella progettazione. Al termine dell’evento Giuseppe Morri ha speso parole di stima anche per l’ ingegner Pier Luigi Marconi, entrato in azienda come laureando/ideatore in collaborazione con Roberto Ugolini del “progetto Tesi” ed oggi amministratore dell’azienda Bimota S.p.A acquisita dalla Kawasaki. L’augurio è che possa tenere viva la storia della Bimota.