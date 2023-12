Jorge Lorenzo e Ducati hanno avuto qualche rimpianto in passato per non essere riusciti a vincere assieme nel biennio 2017-2018. Il cinque volte campione del mondo ha iniziato un po’ tardi ad essere competitivo con la Desmosedici GP e ormai la scelta di non confermarlo era stata presa. Lui ha raggiunto Marc Marquez in Honda, mentre il team bolognese ha promosso Danilo Petrucci. Forse, con un po’ più di pazienza, il titolo piloti poteva tornare a Borgo Panigale prima del 2022.

MotoGP, Lorenzo e il passato in Ducati

Intervistato da AS, il maiorchino ha ricordato il motivo che lo spinse a lasciare la Yamaha per approdare in rosso: “Avevo bisogno di nuovi stimoli, di lavorare con persone nuove e con una moto diversa. Ho scelto Ducati perché sapevo che prima o poi Dall’Igna avrebbe avuto la moto migliore. Sfortunatamente, ci è riuscito troppo tardi. Mi sarebbe piaciuto vincere la gara del Mugello una settimana o un mese prima, perché avrebbe cambiato molto il mio passato“.

Lorenzo vinse il suo primo GP da ducatista al Mugello, quando ormai il destino era tracciato. Gli è stato anche chiesto cosa sarebbe riuscito a fare con la Ducati attuale e non si è troppo sbilanciamento, pur facendo intendere che probabilmente sarebbe stato velocissimo: “Nel 2018 è stato chiaro che, quando mi hanno dato ciò che mi serviva, avevo già preso confidenza con la guida. Era una Ducati meno completa, non ancora la migliore ma la più veloce. E senza Marquez in pista nel 2020 sarebbe stato più facile vincere il mondiale. Non voglio dare per scontato ciò che non sapremo mai. Comunque ho dimostrato che con costanza e perseveranza potevo andare forte con qualsiasi moto. Credo che ci sarei riuscito anche con la Honda, senza l’infortunio ad Assen“.

Dall’Igna soluzione per la Honda?

Gigi Dall’Igna è stato il grande fautore del successo di Ducati e Lorenzo era sicuro che il trionfo alla fine sarebbe arrivato. Lo conosceva bene dai tempi dell’Aprilia e non ha mai dubitato delle sue enormi competenze. Proprio per questo, ammette che l’ingegnere veneto sarebbe una soluzione per i risolvere i problemi della Honda: “Sì, sicuramente. Se Honda lo avesse ingaggiato due-tre anni fa, forse in questo momento avrebbe la moto migliore e non avrebbe perso Marquez“.

HRC ci ha provato a strapparlo alla Ducati, lui ha rifiutato e a Borgo Panigale sono ben felici di tenerselo stretto. Comunque, in Giappone non sono rimasti fermi e nel recente test a Valencia hanno messo in pista una moto completamente nuova. C’è voglia di tornare ai vertici della MotoGP e non sorprenderebbe vedere dei progressi importanti nel 2024. Stiamo parlando della casa motociclistica più vincente della storia.

Lorenzo vede Marquez vincente

Inevitabile un commento sul passaggio di Marc Marquez sulla Desmosedici GP23 del team Gresini Racing: “Non avrà vita facile – spiega Lorenzo – ma se devo scommettere lo faccio su di lui. Per le vittorie? No, per vincere il campionato. Lottare contro piloti che conoscono già la Ducati e che sono più giovani gli complicherà un po’ le cose. Devi vedere cosa ha fatto Alex, che non ha la stessa magia e il talento del fratello. Se lui è riuscito a fare quello che ha fatto quest’anno, perché Marc non dovrebbe riuscire a vincere molte gare?“.

Alex Marquez è un buon pilota, però Marc è uno dei migliori della storia e pertanto è normale aspettarsi che possa fare di più con il prototipo bolognese. La sensazione è che sarà un grande protagonista del prossimo campionato, poi vedremo se potrà persino combattere per il titolo.

Foto: DAZN