Superbike, la BMW fa sorridere Razgatlioglu: “Potenza incredibile”

Domenica 3 dicembre è iniziata a tutti gli effetti l’avventura di Toprak Razgatlioglu in BMW. A Portimao ha avuto l’occasione di provare per la prima volta la M 1000 RR. All’inizio c’è stato un problema meccanico che lo ha rallentato, però poi ha provato la nuova moto e le prime sensazioni sembrano abbastanza positive. Ha corso solo nel pomeriggio e non ha fatto molti giri, non si conoscono i tempi al momento.

Superbike, Razgatlioglu sulla BMW: le prime sensazioni

Il campione SBK 2021 ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da pilota BMW dopo il il test in Portogallo: “Innanzitutto dico: finalmente! All’interno della squadra il clima è caloroso e sono tutte brave persone, sono felice di questo. Il primo giorno è andato e penso di aver fatto un totale di soli 11 giri, ma era importante avere un feeling. È andata bene. Mi piace frenare forte, ma il freno motore ha lavorato molto. Il primo giro è stato molto bello e positivo“.

A proposito delle primissime sensazioni provate in sella alla M 1000 RR, Razgatlioglu ha ammesso di essersi sentito particolarmente a suo agio: “Al primo giro stavo semplicemente sorridendo, soprattutto in uscita di curva. Conosco bene la mia vecchia moto dopo 4 anni, uscendo dall’ultima curva ho sentito una potenza incredibile e sulla salita la moto continuava a spingere, diventa sempre più veloce. Ho dovuto adattare la frenata alla prima curva, perché provato a farla come prima e mi fermavo molto. Giro dopo giro stavo migliorando, capendo la moto e la trazione. La connessione con l’acceleratore è migliorata. Son molto felice e abbiamo molte parti da provare“.

Sono stati pochi i giri effettuati, però Toprak prova già entusiasmo ed è soddisfatto di come ha lavorato con il team, anche se c’è ancora parecchio da fare: “Abbiamo provato a mettere a punto il mio setup – aggiunge – ma non ci siamo riusciti perché la moto non era pronta. Abbiamo avuto un problema legato all’olio. Abbiamo perso tanto tempo a causa di questo, però il mio ultimo run è stato moto positivo perché ho percorso 8 giri. Ho imparato a usare la moto, è diversa da quella vecchia. Ogni giro sono migliorato e ho imparato lo stile. Ho bisogno del mio stile, ma nelle curve lente mi sento meglio adesso“.