MotoGP, Ezpeleta: “Non ho venduto niente, io resto qui”

Durante il ponte di Pasqua è arrivata l’ufficialità: Liberty Media è il nuovo proprietario della MotoGP. A dare l’annuncio il presidente e a.d. Greg Maffei, con la controfirma di Carmelo Ezpeleta, padre della Dorna, che ha gestito il Motomondiale dal 1992. L’ente americano si è assicurato l’89% del totale, subentrando al fondo Bridgepoint e al fondo pensioni CPPIB. “L’opportunità di espansione globale è estremamente interessante“: il campionato delle due ruote è destinato a spostare il proprio baricentro verso gli Usa e l’Asia, con possibili ripercussioni per Italia e Spagna…

Dorna resta nel progetto MotoGP

L’ex patron Carmelo Ezpeleta non solo manterrà un ruolo di rappresentanza, sebbene le sue funzioni saranno rivoluzionate. Nonostante i suoi 77 anni di età (34 da patron del Mondiale delle moto) ha ancora l’entusiasmo di un ragazzino. “Liberty Media ha guardato con attenzione ai nostri conti e sono rimasti contenti di come è gestita la compagnia. Per noi, invece, era importante avere accesso alle loro risorse e conoscenze, per raccontare meglio il nostro campionato“, spiega in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Per il manager spagnolo non si tratta di un addio, né tantomeno di un arrivederci. “Io non ho venduto niente, io rimango“.

Dorna e Liberty hanno iniziato questa storica trattativa da molto tempo, a velocizzare il tutto ci ha pensato Stefano Domenicali, presidente e a.d. di Formula One Group. L’obiettivo è continuare a fare crescere la MotoGP, “arrivare in posti che non abbiamo ancora raggiunto“. Un affare da 4,2 miliardi di euro, resta l’ultimo ostacolo in materia di antitrust. Liberty Media garantisce che F.1 e MotoGP resteranno due entità separate tra loro e “non ci saranno persone che lavoreranno per entrambe“. Carlos Ezpeleta resterà ancora per un po’, ma “non potrò restare per sempre. Dorna può andare avanti benissimo con o senza di me“.

Foto: MotoGP.com