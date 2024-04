Superbike, Andrea Locatelli: “Bulega e Iannone? Provo a stare davanti a entrambi”

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli è andato in scena l’evento Yamaha Blu Racing Day e tra i protagonisti c’era anche Andrea Locatelli. Il pilota lombardo è settimo nella classifica del Mondiale Superbike dopo i primi due round del calendario 2024. A Phillip Island è stato molto competitivo e sul podio nelle prime due gare, invece a Barcellona è stato più complicato: Gara 2 condizionata da un fuoripista iniziale. Ad Assen cercherà di lottare nuovamente per le primissime posizioni.

Superbike, Locatelli al Blue Yamaha Racing Day

Loka è stato intervistato da Corsedimoto TV e ha parlato del suo inizio di Mondiale SBK 2024: “L’inizio di stagione è stato sicuramente molto positivo. Abbiamo lavorato duro in inverno, abbiamo fatto un ottimo lavoro sulla moto con il mio nuovo capotecnico. Siamo partiti bene, poi c’è stata un po’ di sfortuna in Gara 2 in Australia e poi il weekend a Barcellona non è stato dei migliori, perché abbiamo faticato a trovare una buona messa a punto e ad essere competitivi come a Phillip Island. Anche in Gara 2 in Catalunya un po’ di sfortuna, però il campionato è ancora lungo. Non posso farci niente, devo guardare avanti ed essere positivo. Abbiamo dimostrato di avere buon potenziale e velocità, il lavoro fatto sia molto positivo. Voglio guardare con fiducia alle prossime gare“.

Ogni anno il livello della griglia Superbike si alza e il pilota del team Pata Prometeon Yamaha sente di averlo alzato a sua volta: “Diversi piloti hanno incrementato il livello, noi cerchiamo di essere tra i migliori. Anche noi lo abbiamo alzato, già a Phillip Island, dove forse nessuno ci aspettava di vedere subito così competitivi. Ogni gara è a sé, cercheremo di essere sempre più competitivi. Siamo fiduciosi, stiamo lavorando bene e cerchiamo di migliorare. A fine anno vedremo cosa succederà, le ambizioni e il potenziale sono alti. Penso che possiamo lottare fino a fine stagione“.

La crescita di Loka e le difficoltà di Rea

Locatelli sottolinea come è migliorato con il passare delle stagioni: “Nel corso degli anni sono maturato, sto crescendo e ho imparato a lavorare soprattutto per me stesso. Questo è stato un po’ il mio cambiamento. Ho avuto in parte a me un buon maestro come Toprak, che ha dimostrato dove si poteva arrivare. Tutta la squadra mi permette di incrementare il mio livello, li ringrazio. Sono sempre più consapevole di poterci essere, lo abbiamo dimostrato“.

Il suo nuovo compagno di squadra Jonathan Rea ha avuto più difficoltà del previsto con la R1, gli serve ancora del tempo. Il campione Supersport 2020 commenta così: “Per me è importante avere nell’altra parte del box un pilota di alto profilo, ora c’è Jonathan. Per lui una situazione nuova, con capotecnico nuovo e moto nuova. È in una fase di sviluppo, deve imparare a conoscere la moto e a crederci. Sono orgoglioso di essere davanti, perché significa che quello che stiamo facendo è qualcosa di positivo. Possiamo fare davvero bene“.

Locatelli su Assen, Bulega e Iannone

Il prossimo round del calendario è ad Assen, dove Loka è stato molto forte in passato e dove certamente punta ad essere sul podio nelle tre manche: “Anche per Barcellona eravamo molto fiduciosi, soprattutto dopo il test. Non ci aspettavamo che tutti riuscissero ad andare così forte. Siamo partiti un po’ troppo fiduciosi, ma gli altri hanno lavorato tanto e si sono avvicinati. Ogni weekend e ogni gara fa storia a sé. Assen può essere una buona pista, stavolta non dobbiamo abbassare la guardia ma alzarla bene e provare a lottare. Daremo il meglio“.

A Locatelli è stato domandato anche di Nicolò Bulega e Andrea Iannone, che al debutto nella categoria si stanno rivelando super competitivi: “Stiamo parlato di due ottimi piloti. Bulega è stato campione della Supersport e su Iannone non c’è nulla da dire, è comunque un campione e ha vinto gare in MotoGP e Moto2, lottando con Marc Marquez. Il loro livello è alto, poi hanno trovato un buon pacchetto tecnico e un buon team. Hanno potuto cogliere l’occasione per essere lì. Proveremo a mettergli le ruote davanti, sicuramente possiamo farlo. Guardia alta e gas“.