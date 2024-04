Il weekend di MotoGP in Texas non ha dato nessuna risposta alle domande di mercato. Continua a restare un punto interrogativo il futuro di Pramac e VR46 con Ducati, anche se la squadra di Valentino Rossi sembra ormai vicinissima al rinnovo con la Casa di Borgo Panigale. Resta da capire cosa deciderà di fare il team di Paolo Campinoti, tentato dalla Yamaha, ma allo stesso tempo legato da vecchi e solidi rapporti con il marchio emiliano.

Ducati e VR46 verso la firma

Ufficialmente la Ducati spera ancora di convincere sia Pramac che VR46 a restare con loro. Il futuro di Gresini nella stagione MotoGP 2025 come team satellite Ducati è assicurato, ma il destino di Pramac e VR46 è in gioco. “Abbiamo alcuni [colloqui] aperti“, ha detto il direttore sportivo Mauro Grassilli. “Stiamo parlando con VR46 e stiamo parlando con Pramac. Il nostro obiettivo è avere la stessa situazione per l’anno prossimo e per il futuro“.

I contratti di Pramac e VR46 come team satellite Ducati scadranno alla fine di quest’anno. Entrambi sono stati collegati ad un eventuale passaggio alla Yamaha, che rimane “ottimista” di poter aggiungere un team satellite ai loro ranghi per il 2025. La VR46 ha rifiutato nettamente, cosa che ha sorpreso e deluso il produttore giapponese, ora orientato verso Pramac. A quanto pare Ducati avrebbe promesso una moto ufficiale al team di Valentino Rossi a patto di restare con loro, resta da capire quali sono le intezioni di mister Campinoti…

La patata bollente di Pramac

Alessio Salucci, direttore del team di Tavullia, ha ribadito il suo desiderio di firmare nuovamente con la Casa italiana, anche se per ora manca la firma. Una decisione da parte di Pramac verrà presa entro il mese di luglio, ricordando che fino alla fine del 2026 Ducati potrebbe ancora contare su otto moto in griglia. “Bisogna sistemare alcune cose importanti, ma Ducati ha fatto un passo avanti verso il nostro progetto. Aspettiamo i prossimi giorni e poi vedremo“, ha detto a Sky Sport MotoGP. “Quando fai accordi di questo tipo non è che firmi per un anno. Qui da un giorno all’altro cambiano le situazioni, ma ringraziamo Ducati per come si stanno comportando“.

Foto: Pramac Racing