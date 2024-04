Supersport, Caricasulo “Abbiamo il potenziale per puntare al podio”

Federico Caricasulo parte per Assen deciso a tornare in alto. su quel circuito in passato ha conquistato una vittoria ed un terzo posto. Dopo i due buoni quarti posti dell’Australia, a Barcellona ha conquistato un sesto ed un ottavo posto, piazzamenti utili per la classifica in cui è quarto ma un po’ al di sotto delle aspettative. Il pilota romagnolo è tra i più esperti del Mondiale Supersport ma quest’anno ha cambiato sia squadra che moto. Il team stesso, MotoZoo ME Air Racing, si è notevolmente rinnovato, ha lasciato le Kawasaki per passare alle MV Agusta quindi serve un po’ di tempo. Il capo tecnico Mathia Beatrizzotti è uno tra i più validi della categoria e tutto lo staff guidato dal team manager Fabio Uccelli è di ottimo livello. Chiaramente è una squadra privata, anzi, privatissima quindi la piccola battuta d’arresto di Federico Caricasulo in Spagna non deve certo preoccupare.

“Ad Assen ripartiremo da dove abbiamo lasciato a Barcellona, in gara-2 – dice Federico Caricasulo a Corsedimoto – Il passo non era male e possiamo sicuramente difenderci bene nella prossima gara. L’obbiettivo è cercare di migliorare nell’ambito elettronico, per cucirmi la moto sempre più addosso e per cercare di tornare quindi in zona podio”.

Punto debole: la qualifica

“A Barcellona il risultato non ha rispecchiato il nostro vero potenziale, soprattutto in gara-2. Dobbiamo migliorare la qualifica e cercare di partire più avanti. avendo tutto un pacchetto nuovo facciamo sempre fatica ad essere pronti per il time-attack il venerdì pomeriggio con questo nuovo format. Se riusciamo a sistemare questo e farci trovare un po’ più pronti fin da subito e partire un po’ più avanti il potenziale per tornare sul podio o comunque nelle prime posizioni lo abbiamo”.

Foto social MotoZoo

