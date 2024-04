Per un breve periodo sparita dal CIV Superbike, la BMW sta trovando quest’anno nuova linfa. Schierando un paio di M 1000 RR “ultimo grido”, il team SLP Squadra Corse, al debutto assoluto nella top class tricolore, ha conquistato subito i primi risultati di rilievo nel round inaugurale della stagione 2024 andato in scena a Misano lo scorso 6-7 aprile. Con Lorenzo Gabellini in particolare, ha persino avvicinato il podio in Gara 1 con uno straordinario quarto posto. Insomma: la cura del Campione CIV Supersport 2019, ingaggiato last minute, sembra aver rigenerato la casa di Monaco di Baviera…

BMW grande incompiuta

Nel passato più o meno recente del CIV SBK, di BMW al via se ne sono viste eccome. Con differenti strutture e piloti anche di un certo spessore. Il team MotoXRacing con Roberto Tamburini (vice-Campioni 2015), il team TMF con l’eterno Lorenzo Lanzi (detentore dell’ultima vittoria BMW al Mugello 2 2016), Tutapista Corse con Alessandro Polita, Christian Gamarino ed Andrea Mantovani, Guandalini Racing con Luca Vitali ed Ayrton Badovini oppure DMR Racing con i vari Matteo Ferrari, Ivan Goi, Axel Bassani, Matteo Baiocco, Kevin Calia ed Alessandro Delbianco. Soltanto per citarne alcuni. Nonostante un impegno massiccio, la casa dell’Elica (in veste privata) ha ottenuto meno del previsto. Poche vittorie, qualche podio, ma niente di più. Dal 2021 a questa parte diventando addirittura poco appetibile a causa di un problematico adattamento del sistema Shiftcam alla centralina unica MoTeC.

Progetto in rilancio

Si è dovuto attendere il 2024 per tornare a registrare un maggiore coinvolgimento, superando un ultimo biennio a ranghi ridotti all’osso. Se nel 2023 se ne contava solo 1 in griglia (addirittura nessuna nel 2022…), adesso la BMW è la moto più gettonata nel CIV Superbike. Attualmente sono presenti 3 team per 4 piloti: 322 Racing Service con Jarno Ioverno, Bike&Motor Racing con Daniele Zinni, SLP Squadra Corse con Gianluca Sconza e Lorenzo Gabellini. Proprio quest’ultima struttura ha fatto chiacchierare molto di sé nelle scorse settimane. In tutti i sensi.

Alessandro Arcangeli silurato da SLP

Prima di analizzare i verdetti della pista, urge un doveroso “riassunto delle puntate precedenti”. Originariamente, SLP Squadra Corse aveva programmato l’ambizioso salto nel CIV SBK, accordandosi da una parte con Gianluca Sconza e rinnovando la fiducia dall’altra ad Alessandro Arcangeli. Nel caso specifico del motociclista riminese, si trattava di una logica conseguenza di quanto di buono profuso insieme nel National Trophy 1000 nella seconda metà del 2023. Una promozione tuttavia durata quanto… “un gatto in tangenziale”. Annunciato il rinnovo delle parti a metà gennaio, 2 mesi più tardi la formazione milanese ha risolto il suo contratto con effetto immediato. Senza alcun preavviso, oltretutto nel bel mezzo dei test ufficiali pre-campionato di Misano dello scorso 18-19 marzo.

Lorenzo Gabellini convince

Divergenze di varia natura hanno portato ad una separazione anticipata, dalle tempistiche quantomeno discutibili. Chiusa una porta, si apre un portone. Se vogliamo, da un problema può scaturire un’opportunità. Paradossalmente, questo traumatico divorzio con Arcangeli (poi ripartito dal National 1000) è persino giovato a SLP Squadra Corse. Senza una sella nel CIV, Lorenzo Gabellini è stato “bloccato” nel giro di poche ore, salendo subito su di una M 1000 RR versione 2021 il giorno successivo ai test ufficiali di Misano. Saggiata la nuova 4 cilindri bavarese soltanto in un breve shakedown, nel primo week-end di gara ha progressivamente scalato la classifica e persino sorpreso in termini di performance. Qualificatosi ottavo, il sabato ha sfruttato alcune disavventure altrui, concludendo quarto in Gara 1. La domenica ha marcato ulteriori punti con il sesto posto in Gara 2, risultando per distacco il miglior pilota BMW. Una coinvolgente battaglia con Simone Saltarelli nelle concitante fasi finali di Gara 1 gli ha forse precluso la possibilità di andare all’assalto di un podio che avrebbe avuto del memorabile, ma la soddisfazione resta eccome. E pensare che “Gabella” non avrebbe dovuto nemmeno partecipare al CIV SBK 2024…

Gabellini-SLP: si va avanti

Questo promettente debutto fa ovviamente crescere la curiosità attorno a quel che potrà riservare il binomio nei restanti 5 round previsti dal calendario. Lorenzo Gabellini, già sotto contratto con l’italianissimo No Limits Motor Team Honda nel Mondiale Endurance e atteso al via questo week-end della 24 Heures Motos Le Mans, potrà sfruttare la mancanza di concomitanze per dedicarsi contestualmente allo sviluppo della SLP BMW M 1000 RR ancora “acerba” sotto certi aspetti.

Si intravede la luce in fondo al tunnel?

Nonostante la vicenda-Arcangeli, il progetto SLP Squadra Corse non ha subito contraccolpi e si guarda già al prossimo round in quel di Vallelunga (25-26 maggio). Rivederli ancora su questi livelli non sarebbe affatto male, anche per la stessa BMW dopo anni di anonimato. Gli amanti italiani del marchio possono sognare…

Photo credit: Cristopher Ponso