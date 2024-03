Da Cenerentola a Principessa. MotoZoo Me Air Racing è cresciuta in pochi anni a livelli esponenziali. Nel 2021 e 2022 si era classificata al diciassettesimo posto nella classifica team mentre ora è quarta con Federico Caricasulo, terzo nel Mondiale. Oggi la squadra lombarda è tra le realtà di riferimento del Mondiale Supersport ma come ha fatto? Com’è riuscita a trovare un grosso sponsor che associa il suo nome a quello del team? La storia è simpatica. In un periodo in cui tutti fanno i salti mortali per trovare il budget, esplorando orizzonti lontani, beh, è possibile trovare il main sponsor andando a prendere il figlio a scuola.

“Andavo a portare e prendere mio figlio Tommaso alle scuole elementari vestito da lavoro – racconta il team manager Fabio Uccelli – chiaramente si vedeva, si sapeva, che lavoravo nel motociclismo poi, si sa, i bimbi chiacchierano tra loro e il mio piccolo raccontava che facevo il Mondiale con il mio team. Il papà di una compagna di classe di Tommaso, Fabio Ghislanzoni, è molto appassionato di moto ed un giorno è venuto a trovarmi in officina. Io pensavo venisse per pura curiosità invece è nata una grande amicizia ed oggi è lo sponsor principale della mia squadra. Lui è il CEO di Me Air, un’azienda che si occupa di termoidraulica. Io non gli avevo chiesto nulla, è venuto tutto tutto in modo naturale.

Se siamo riusciti a passare da Kawasaki ad MV Agusta e poter avere un top rider come Federico Caricasulo e grazie a lui. Senza il suo supporto sarei rimasto nel Mondiale Supersport con la Kawasaki e non con un pilota di vertice. Fabio Ghislanzoni crede tanto in me, nel team, e questo è fondamentale anche a livello psicologico”.

Fabio Uccelli e Fabio Ghislanzoni oggi sono grandi amici. Abitano a cinquecento metri l’uno dall’altro e sono molto simili: due papà, due giovani ambiziosi, super determinati che si sono fatti strada con le loro forze. Ora vogliono arrivare molto in alto ma non si sbilanciano.

“Sono sempre stato appassionato di moto, fin da giovane ma non sono mai sceso in pista – spiega Fabio Ghislanzoni – guardavo tutte le gare in tv, il mondo dei motori mi affascinava tanto e mi sarebbe sempre piaciuto farne parte. La mia azienda è cresciuta molto negli ultimi anni quindi sono partito con una piccola sponsorizzazione per poi aumentare. Quest’anno io e Fabio Uccelli abbiamo compiuto entrambi uno sforzo notevole ma bisogna avere coraggio nella vita, certi treni passano una volta. Io sono un sognatore, la passione mi ha sempre guidato nelle mie scelte.

Con Federico Caricasulo ma pure con Luke Power vogliamo fare un campionato da protagonisti in Supersport. Con “Carica” l’obbiettivo è fare dei podi e cercare di essere la migliore MV Agusta, cosa possibile visto che per noi è ancora tutto nuovo e siamo in forte crescita. Poi vorremmo fare ulteriori step in futuro ma al momento non diciamo nulla. Sicuramente la stagione 2024 è un nuovo inizio per tutti noi”.