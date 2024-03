Francesco Bagnaia arriva al Gran Premio del Portogallo da leader della classifica generale MotoGP e vuole rimanerci anche al termine del weekend. Lo scorso anno fece doppietta di vittorie all’Autodromo Internacional do Algarve e cercherà di ripetersi. Sarà interessante capire se si ripresenteranno le problematiche di chattering accusate in Qatar e che poi erano state risolte per la gara di domenica. Sulla carta, comunque, il campione in carica è il favorito a Portimao.

MotoGP Portimao, le aspettative di Bagnaia

Pecco ha le idee chiare in vista di questo fine settimana, il suo approccio sarà sempre il medesimo: “Sono felice di tornare a correre in Portogallo. Portimao è una pista che mi piace molto e dove siamo sempre stati veloci in passato. L’anno scorso abbiamo vinto sia lo Sprint che il GP di domenica. Abbiamo il potenziale per fare bene anche quest’anno, ma non sarà facile. Mi aspetto molti avversari in grado di lottare per la vittoria e una competizione molto feroce. In ogni caso, siamo pronti. Lavoreremo come sempre dal venerdì per cercare di arrivare il più presto possibile per le due gare“.

Bagnaia lo scorso anno ha fatto doppietta di vittorie e ci riproverà anche nel 2024. In Algarve è stato molto competitivo pure nel 2021, quando la MotoGP ci corse due gran premi: lui arrivò secondo e primo rispettivamente. Nel 2022, invece, partì dall’ultima posizione e arrivò ottavo al traguardo: fu condizionato da una caduta nel Q1 e poi dal dolore alla spalla destra. Dai risultati ottenuti si evince che il tracciato gli piace particolarmente e quindi sarà lui probabilmente l’uomo da battere.

Bastianini vuole chiudere col passato

Anche Enea Bastianini arriva in Portogallo con tanta voglia di fare bene. A Lusail ha raccolto meno di quanto sperasse, soprattutto a causa di un approccio troppo conservativo nella gara domenicale. Portimao non gli evoca bei ricordi, visto che nel primo gran premio del 2023 si infortunò seriamente in seguito a un incidente provocato da Luca Marini nella Sprint e poi dovette saltare diverse gare. Neppure nel 2022 era andata bene: caduto nelle qualifiche e pure in gara.

Il pilota ufficiale Ducati punta a disputare un weekend di ben altro tipo stavolta: “Sono felice di tornare a Portimao per la prima gara europea della stagione. È una pista eccezionale e alla fine di gennaio ci siamo allenati qui con la Panigale V4S. Ho un conto in sospeso con Portimao: non ho corso l’anno scorso a causa dell’infortunio che ho subito dopo la caduta nello Sprint. Il primo GP della stagione in Qatar è andato bene, ma onestamente mi aspettavo di ottenere qualcosa di più, quindi cercherò di riscattarmi questo fine settimana“. Bastianini è decisamente motivato per questo secondo gran premio del calendario 2024.

