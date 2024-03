In questi giorni Jake Dixon è tornato a casa, ma si pensa già al GP in Portogallo. Questo è l’obiettivo principale dell’alfiere del team Aspar in Moto2, che ha ricevuto anche i primi ok medici per affrontare questa trasferta. Dopo il brutto incidente avvenuto nelle prove libere in Qatar, sembra che la situazione stia nettamente migliorando per il pilota britannico, che potrebbe quindi prendere parte al secondo round Moto2 del 2024. Ora si attende l’idoneità medica nel circuito portoghese, ultimo scoglio prima di poter pensare davvero al GP Portimao.

Jake Dixon, primo GP Moto2 del 2024?

È certamente la speranza sia del pilota di Dover che di Aspar Team, che a Lusail ha potuto continuare solamente con Izan Guevara. A Portimao la Moto2 ha svolto più o meno due giorni di test privati (con anche però un po’ di pioggia), prendendo le prime misure anche con le nuove Pirelli. Una condizione ideale per Jake Dixon per “esordire” davvero in questa nuova stagione mondiale. “Stiamo seguendo i protocolli medici e, passo dopo passo, mi sento sempre meglio” ha sottolineato il pilota Moto2. “Abbiamo fatto visita a diversi dottori che mi hanno detto di andare a Portimao, provare e vedere come sto in sella alla moto, per poi valutare nuovamente la situazione. Il prossimo obiettivo però sarà passare il controllo medico prima del GP in Portogallo per poter così disputare le prime prove.”