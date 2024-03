Tutto pronto per il secondo evento dell’anno, il Motomondiale si mette alla prova a Portimao. Si torna a correre di giorno e su un tracciato ben diverso da quello del Qatar. In MotoGP occhi puntati su Bagnaia, Binder e Martin innanzi tutto, senza dimenticare però Marc Marquez e Acosta, più altre possibili sorprese… In Moto2 e Moto3 sarà l’occasione per avere risposte più precise dopo un debutto non semplice con le Pirelli, che comunque le due categorie hanno già provato a Portimao in occasione dei test privati.

Scatta invece la stagione mondiale della classe MotoE, che in Portogallo ha disputato le prove ufficiali. Tra conferme, volti e team nuovi, si preannuncia un primo appuntamento interessante. Chi emergerà nella novità del calendario elettrico? Di seguito tutta la programmazione del GP per l’Italia (c’è un’ora di differenza con Portimao): diretta integrale su motogp.com, Sky Sport MotoGP, NowTV e SkyGo. GP come sempre in “semidifferita” su TV8: qualifiche e MotoGP Sprint saranno in diretta, prevista la differita invece per le tre gare di domenica.

GP Portimao, il programma Sky Sport

Venerdì 22 marzo

9:30-9:45 MotoE Prove 1

10:00-10:35 Moto3 Prove Libere

10:50-11:30 Moto2 Prove Libere

11:45-12:30 MotoGP Prove Libere 1

13:35-13:50 MotoE Prove 2

14:15-14:50 Moto3 Prove Libere 1

15:05-15:45 Moto2 Prove Libere 1

16:00-17:00 MotoGP Prove

18:00-18:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 23 marzo

9:40-10:10 Moto3 Prove Libere 3

10:25-10:55 Moto2 Prove Libere 3

11:10-11:40 MotoGP Prove Libere 3

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:15 MotoE Gara 1 – 7 giri

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

17:10 MotoE Gara 2 – 7 giri

Domenica 24 marzo

10:40-10:50 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara – 19 giri

13:15 Moto2 Gara – 21 giri

15:00 MotoGP Gara – 25 giri

La programmazione TV8

Sabato 23 marzo in diretta

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:15 MotoE Gara 1

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race – 12 giri

17:10 MotoE Gara 2

Domenica 24 marzo in differita (DA CONFERMARE)

17:15 Moto3 Gara

18:30 Moto2 Gara

20:00 MotoGP Gara

