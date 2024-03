DAO Racing svela le Kawasaki per il BSB 2024

Il 2024 rappresenterà la stagione della svolta per il team DAO Racing, già Silicone Engineering Racing. Per anni protagonista indiscussa delle Road Races, la compagine di Jonny Bagnall ha deciso di stravolgere completamente la propria filosofia. Con Dean Harrison passato a Honda Racing UK, si incentreranno gli sforzi sul British Superbike. Un impegno totale con il pieno supporto di Kawasaki Motors UK e l’innesto in squadra di un pilota del calibro di Danny Buchan accanto a Brayden Elliott. In attesa della gara d’esordio in programma a fine aprile, lo scorso week-end è stata svelata la livrea delle due Ninja ZX-10RR presso la sede del nuovo sponsor Hawkshead Brewery.

DAO Kawasaki svela la livrea per il BSB 2024

La livrea di fatto prende ispirazione dalla versione portata in pista nella passata stagione, presentando tuttavia una maggiore tonalità di verde per certificare il rapporto di lungo corso con la casa di Akashi. Con questa colorazione celeste, verde e bianco, DAO Racing punterà a raggiungere prestigiosi traguardi nel BSB dopo i numerosi trionfi conseguiti nelle corse su strada (in primis il Senior TT 2019 a firma di Dean Harrison), facendo affidamento sulla new entry Danny Buchan e il riconfermato Brayden Elliott.

Danny Buchan in cerca di riscatto

Seppur reduce da un paio di stagioni problematiche causa infortuni, Danny Buchan resta un pilota di vertice per la categoria. Campione 2014 e 2017 della Superstock 1000 britannica, proprio con Kawasaki ha conquistato le prime vittorie nel BSB sotto le insegne FS-3 Racing, ottenendo nel 2019 la qualificazione allo Showdown ed il quarto posto finale in campionato.

Brayden Elliott verso la prima stagione completa

Già portacolori DAO Racing nel British Superstock 1000 2023, Brayden Elliott affronterà la prima stagione in pianta stabile nella top class d’oltremanica. L’australiano, dal 2017 a questa parte impegnato nei principali campionati motociclistici britannici, ha avuto modo di esordire nel BSB nei conclusivi tre round della scorsa stagione in sostituzione di Harrison, ottenendo due diciassettesimi posti quali migliori piazzamenti.