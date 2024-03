Federico Caricasulo sembra rinato in sella alla MV Agusta di MotoZoo ME Air Racing. Il ravennate è all’ottava stagione nel Mondiale Supersport, ora unisce saggezza ed entusiasmo. Ha cambiato squadra, moto, ma gli obbiettivi sono quelli di sempre: essere protagonista. In Australia ha conquistato due ottimi quarti posti ed ora è terzo in classifica mondiale. Tra una gara e l’altra si allena, va il bicicletta e trascorre del tempo con la sua ragazza, gli amici di sempre ed il suo cane.

“In Australia era tutto nuovo per me e per la squadra – racconta Federico Caricasulo a Corsedimoto – è vero che sono in questa categoria da tanti anni ma quando si cambia moto è come ripartire da zero. Con il format attuale c’è appena un turno libere poi subito la qualifica e bisogna andare forte immediatamente quindi non è facile per chi, come me, ha fatto dei cambiamenti importanti. Nel primo round siamo stati molto concreti e direi che è andata bene. Dobbiamo migliorare su vari punti in particolare nella partenza. E’ diverso scattare con una MV Agusta rispetto che con la Ducati con cui era più semplice. Io devo capire come sfruttare al massimo la moto ed il team come migliorare ulteriormente il setup”.

Le MV Agusta sono tra le moto più competitive. Come vedi il Catalunya Round?

“In Australia Marcel Schroetter, obbiettivamente, aveva qualcosina in più di noi. Ora cercheremo di essere la miglior MV Agusta. Passo dopo passo l’obbiettivo è riuscire ad essere più incisivi. Io personalmente non sono mai salito sul podio a Barcellona. So che è una pista amica per le MV Agusta, l’anno scorso erano andate molto bene, ma per me sarà tutto nuovo e dovrò cercare di trovare subito il giusto feeling. Chiaramente chi come Yari Montella o Stefano Manzi è al secondo anno sulla stessa moto ha maggiori conoscenze riguardo al comportamento del mezzo su una determinata pista”.

Federico Caricasulo, una curiosità: come ti ricarichi tra una gara e l’altra?

“Mi alleno sia in moto che in bicicletta, sto con gli amici, la mia ragazza con cui ci sto bene e il cane a cui sono molto affezionato. Se devo confidare una piccola cosa, quando sono all’estero per le gare, mi manca soprattutto il mio cane. Chiaramente non lo posso portare con me ed è la cosa che mi dispiace di più”.

