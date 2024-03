Il primo round del Mondiale Superbike 2024 è alle spalle e nel weekend 22-24 marzo andrà in scena il secondo a Barcellona, anticipato da una sessione di test giovedì 14 e venerdì 15 marzo. Due giorni utili sia per preparare il prossimo weekend di gara sia per compiere miglioramenti in generale. Team e piloti che cercheranno di sfruttarli al massimo, soprattutto chi ha avuto un inizio complicato. Saranno tutti presenti, tranne il team Pedercini, che in teoria avrebbe dovuto iniziare la sua stagione proprio in Spagna.

Superbike, test Barcellona: Bautista vuole essere al 100%

Uno che non ha cominciato al meglio il 2024 è Alvaro Bautista, che in Gara 1 a Phillip Island è caduto e poi è arrivato solo 15° al traguardo. Il suo feeling con la Panigale V4 R è cresciuto nel corso del fine settimana e sulla pista in Catalunya, a lui molto gradita, potrebbe crescere ulteriormente. Fisicamente dovrebbe essere finalmente al top e ciò lo aiuterà a esprimere al massimo anche alla guida.

Nel team Aruba Racing Ducati c’è anche un Nicolò Bulega che è partito con il botto, vincendo la prima gara in SBK e poi chiudendo in top 5 le altre due manche. A Barcellona cercherà di consolidare il suo pacchetto e di preparare bene il prossimo round del calendario. Ducati nell’occasione schiererà anche il tester Michele Pirro, che sarà sicuramente utile.

In azione ci saranno anche le Panigale di Andrea Iannone (team Go Eleven), Danilo Petrucci (team Barni Spark), Sam Lowes (team Marc VDS) e Michael Ruben Rinaldi (team Motocorsa). I primi due sono riusciti a salire sul podio in Australia, pertanto arriveranno particolarmente carichi in Spagna.

Kawasaki e Yamaha a due facce

Il leader della classifica generale Superbike è Alex Lowes, vincitore di Superpole Race e Gara 2 a Phillip Island. Il circuito australiano gli è sempre piaciuto, quindi il primo round della stagione potrebbe essere stato un po’ illusorio sul valore della Kawasaki. Lo capiremo meglio a Barcellona, dove KRT cercherà di dimostrare di poter essere nuovamente competitivo. In questo momento il pilota britannico è il numero 1 del box, ma Axel Bassani conta di riuscire ad avvicinarsi al suo compagno di squadra. Non ha ancora il feeling che vorrebbe con la Ninja ZX-10RR e intende sfruttare i due giorni di test per fare passi avanti. Un supporto ulteriore sarà il collaudatore Florian Marino.

Anche nel team Pata Prometeon Yamaha si sono verificate due situazioni diverse. Andrea Locatelli è stato molto competitivo in Australia, dove invece Jonathan Rea ha vissuto un weekend da incubo. Anzi, già dal test che ha preceduto il round non si era trovato bene ed era stato protagonista di una caduta

Presenti al Circuit de Barcelona-Catalunya anche le squadre Kawasaki Puccetti con Tito Rabat), GYTR GRT Yamaha (Dominque Aegerter, Remy Gardner), GMT94 Yamaha (Philipp Oettl) e Motoxracing Yamaha (Bradley Ray).

Superbike: BMW cresce, Honda no

Il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK nel primo evento dell’anno ha conquistato il podio (3° posto) nella Superpole Race con Toprak Razgatlioglu, 5° in Gara 1 e poi ritirato per un problema al motore in Gara 2. Il pilota turco auspica di fare passi avanti in Catalunya, dove non ha mai vinto neppure con la Yamaha. Con la M 1000 RR ha già raggiunto un buon feeling, però nel test cercherà di fare ulteriori progressi e fare in modo che non si verifichino più problemi di affidabilità. Lo stesso vale per Michael van der Mark, che ha superato i guai fisici del passato e che vuole essere più vicino possibile al suo nuovo compagno di squadra.

Oltre al team Bonovo Action con la coppia Gerloff-Redding, BMW sarà in azione pure con il test team: Sylvain Guintoli e Bradley Smith gireranno con tutti gli altri piloti. La casa di Monaco di Baviera sta facendo sul serio per vincere nel Mondiale Superbike.

Si sta impegnando anche Honda, però oggi è quella messa peggio in griglia. Xavi Vierge e Iker Lecuona avranno tanto lavoro da fare per tirare fuori il potenziale della CBR1000RR-R Fireblade SP. Nel team HRC, dove vedremo anche il tester Tetsuta Nagashima, ci sarà parecchio fermento in Catalunya. Presente pure la squadra Petronas MIE Honda con la coppia di rookie Mackenzie-Norrodin, alle prese con il l’adattamento a moto e categoria.

Foto: WorldSBK