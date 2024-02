Superbike, Razgatlioglu tradito dal motore BMW: “Triste, volevo vincere”

Domenica conclusa in maniera amara per Toprak Razgatlioglu. Nella Superpole Race era arrivato terzo e aveva ottenuto il suo primo podio con la BMW, ma in Gara 2 ha dovuto ritirarsi al terzo giro a causa di un problema al motore della sua M 1000 RR. Una grossa delusione per il pilota turco, che ambiva a chiudere nelle prime posizioni a Phillip Island.

Superbike Phillip Island, Razgatlioglu deluso dopo Gara 2

Al termine della giornata il campione SBK 2021 ha manifestato la sua amarezza per l’epilogo del suo round in Australia: “Per me è difficile parlare. Sono davvero triste, non mi aspettavo un problema al motore. In Gara 2 ho iniziato pensando di fare del mio meglio, ho superato Lowes e mi sono messo davanti. Però poi ho avuto quel problema. Queste sono le corse. In generale non sono felicissimo, 50-50. Avevo il podio, ma in Gara 2 ero pronto a lottare per vincere. Abbiamo migliorato la moto e ho iniziato con una mentalità diversa. In Catalunya torneremo forti“.

Molto sfortunato Razgatlioglu, che pensava di poter lottare per vincere l’ultima manche a Phillip Island e che è stato tradito dal propulsore della sua M 1000 RR. Comunque questo round è stato utile per conoscere meglio la moto e lavorare per il futuro: “Il weekend di gara è completamente diverso dal test, il grip cambia. In gara abbiamo imparato tanto, abbiamo molti dati e questo è importante per il nostro lavoro. Questa pista è totalmente differente da quelle in Europa, non è possibile dire se stiamo imparando al 100%, lo vedremo a Barcellona, dove c’è un tracciato duro come questo. Inizieremo da Assen e da altri circuiti, normalmente siamo forti in Europa. Qui non siamo andati male, soprattutto in Superpole Race, e in ogni weekend di gara possiamo crescere“.

Il prossimo round si disputerà nel weekend 22-24 marzo a Barcellona, dove prima sarà anche previsto un test (14-15 marzo) che sarà importante per arrivare pronto all’appuntamento: “Ora devo focalizzarmi sul secondo round – aggiunge Toprak -. Io e il team stiamo lavorando tanto. Vedremo come andrà. Nel test concentreremo sul passo gara, è molto importante in Catalunya. Anche lì la gomma posteriore si distrugge come a Phillip Island. Ci serve un buon setup per affrontare la distanza di gara. Vedremo, è difficile palare prima di correre“.

Foto: WorldSBK