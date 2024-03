Tre indizi fanno una prova, scriveva Agatha Christie. E gli indizi c’erano tutti. Nessuno aveva mai visto girare la Kawasaki del TPR Pedercini Racing nei test invernali, nessuna notizia da parte della squadra e nel paddock giravano voci di una possibile defezione. Ora è arrivata la conferma. Dorna ha comunicato che Pedercini Racing non è iscritto al Catalunya Round del Mondiale Superbike. Lucio Pedercini conferma che non sarà a Barcellona ma al momento non dice altro “uscirà un comunicato”. Non si sa ancora se sarà un arrivederci o un addio, se la squadra mantovana salterà solo la prima trasferta europea oppure se non ci sarà anche alle prossime.

Trent’anni nel paddock del Mondiale Superbike

Il team Pedercini è stato fondato nel 1993, è uno tra i più longevi se non il più longevo di tutto il Mondiale Superbike. In un primo tempo gareggiava Lucio Pedercini stesso ed aveva in squadra assieme a lui piloti quali Borciani e Sanchini rimasti nella storia e nel cuore degli appassionati. Il team brillò soprattutto nella Coppa del Mondo Superstock 1000 con Lorenzo Savadori che nel 2014 terminò il campionato al secondo posto. In Superbike nell’ultimo decennio la squadra ha sempre faticato parecchio: naviga da tempo in acque molto burrascose. Ci sono stati periodi in cui, per un motivo o un altro, la squadra cambiava piloti a ripetizione ma Lucio è sempre riuscito a restare a galla, da buon capitano super appassionato.

Nel paddock c’è chi intravedeva in questo un certo romanticismo, la classica sfida di Davide contro Golia e chi invece era più lucido e razionale. Certamente gli errori sono stati fatti, c’è chi è rimasto scottato ma bisogna dare atto che Pedercini ha sempre cercato di resistere in tutti i modi e con ogni sua forza.

Ora non si sa se è già il momento dei titoli di coda oppure no, per quello bisogna attendere. Il Mondiale quest’anno è splendido e con tante storie da raccontare. La favola della vecchia squadra, nata quando i piloti di oggi non erano ancora venuti al mondo, però, aveva il suo fascino. Peccato.

Foto social