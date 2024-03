Moto2, Francesco Mongiardo “Dopo la fatica mi aspetto tanto da me stesso”

Dopo un anno di debutto, si cerca il passo in più. Francesco Mongiardo affronterà una seconda stagione ricca di cambiamenti nell’Europeo Moto2. Quest’anno infatti lascia la Boscoscuro del Team Ciatti per la KALEX di Fantic Cardoso Racing, addio alle gomme Dunlop per le Pirelli, diventato il nuovo fornitore unico del campionato. Quello che non cambia è la determinazione del giovane pilota milanese, che ora si aspetta di più dopo un anno di adattamento in Moto2 seguito al titolo nel Trofeo Aprilia RS660. La carica non manca, il via “in casa” a Misano sarà un’ulteriore spinta per partire subito bene.

Francesco Mongiardo, continui nell’Europeo Moto2 ma con un altro team.

La prima idea era di continuare con il Team Ciatti, ma avevamo anche altre opzioni. Una di queste era Fantic Cardoso Racing: il team principal José Cardoso si è espresso positivamente nei miei confronti, mi ha seguito per tutto lo scorso campionato e ha visto la mia progressione. A gennaio abbiamo firmato.

Anche per quest’anno quindi non mancano le novità.

Per prima cosa ho lasciato Valencia e mi sono trasferito a Siviglia, a cinque minuti dagli uffici e dal capannone di Fantic Cardoso. È come una famiglia, lavoriamo ogni giorno tutti insieme, non me l’aspettavo. Abbiamo un programma di allenamento io ed il mio compagno di squadra, Roberto Garcia, che è anche il mio coinquilino e compagno di allenamenti. Quest’anno non ho più una Boscoscuro ma corro con una KALEX, in più c’è la novità delle gomme Pirelli.

Il primo contatto in pista con la tua “nuova” Moto2 c’è già stato, giusto?

Il 6-7 marzo abbiamo girato a Misano, è stata la prima volta sulla KALEX e con le Pirelli. Nel primo giorno però sono caduto dopo un giro, ma siamo riusciti a farne solo 11 giri perché poi è scoppiato un temporale e abbiamo deciso di non entrare. Il giorno dopo invece è andato veramente bene nonostante un’altra caduta. Non me l’aspettavo visto che era il primo vero giorno con le nuove gomme e con la KALEX, che mi è piaciuta molto: è un po’ differente dalla Boscoscuro, ma sono molto contento.

Cosa pensi invece delle Pirelli?

Mi sono piaciute, il mio stile di guida si adatta molto di più alle Pirelli. Sono però curioso di vedere come andrà alla prima gara, visto cos’è successo nel primo GP mondiale tra ritiri, problemi e sorprese. Saranno un’incognita per tutti. Vedremo però come andrà a Portimao, cercherò di estrapolare quante più informazioni possibili dagli amici nel Mondiale!

Farete altri test prima dell’inizio della stagione?

Non faremo le prove ufficiali a Misano a fine mese. Diciamo che quel circuito l’ho già visto, anche se faceva ancora freddo, ma almeno abbiamo le idee un po’ più chiare prima di partire. Stiamo cercando di organizzare un altro test, ma ancora non c’è niente di definito.

Parecchi cambi, anche se non cambia la categoria, visto che riparti nell’Europeo Moto2 dopo l’anno di debutto.

Diciamo che secondo me la parte di più difficile l’abbiamo fatta l’anno scorso. Ho iniziato a capire davvero sia la moto nuova che le Dunlop solo a fine campionato… È stato un po’ tutto, anche se andare a vivere in Spagna nella seconda parte di campionato mi ha aiutato, infatti da lì ho iniziato a migliorare. Secondo me la base è stata costruita l’anno scorso, quest’anno conosco la maniera di lavorare e la Moto2, che sia KALEX o Boscoscuro non cambia molto.

Quali sono gli obiettivi? Quest’anno cominci in casa, si parte da Misano.

Il primo obiettivo è partire bene da subito, poi sarà bello partire con un weekend di casa. Ci saranno un sacco di persone che verranno a vedermi, c’è un po’ più di emozione e di carica sia dagli altri che da me stesso, voglio fare bene a casa mia. Mi piacerebbe cambiare marcia da subito, non nascondo che in Italia mi piacerebbe fare un podio!

Guardando invece alla stagione Moto2 2024?

C’è anche un po’ di voglia di riscatto. A dirla tutta l’anno scorso nelle prime gare non mi ero neanche reso conto subito del grande passo che stavo facendo, ma ho imparato e studiato. Non mi pongo grandi aspettative, mi tengo sempre basso, ma penso a continuare a migliorare. Il primo obiettivo in generale sarebbe raggiungere la top 5. Dopo tutte le ore di allenamento, di lavoro, guardando i dati e cercando di capire… Ho cercato di applicarmi veramente tanto in inverno, ho ancora un mese da sfruttare al massimo. Mi aspetto tanto da me stesso, me lo merito dopo tutta la fatica dell’anno scorso.

Come vedi la categoria quest’anno?

Il livello secondo me è veramente molto alto: alcuni piloti tornano indietro dal Mondiale, altri sono nuovi, altri hanno già esperienza con la Moto2. Sono davvero contento e pronto per la stagione.