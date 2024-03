MotoGP, Vinales sotto esame: Aprilia pronta a valutare cambiamenti

Aprilia non ha raccolto quanto sperava nel primo gran premio in Qatar. L’ottima performance di Aleix Espargaro nella sprint aveva illuso della possibilità di poter puntare in alto nella gara lunga, invece il catalano ha avuto un problema con la gomma posteriore ed è arrivato solo 8°. Peggio è andata a Maverick Vinales, 9° sabato e 10° domenica. Il suo è stato un weekend troppo al di sotto delle aspettative.

MotoGP Qatar, cosa non ha funzionato per Vinales?

Al termine del GP a Lusail il pilota 29enne ha fatto il bilancio di quello che gli ha impedito di essere più competitivo: “Dobbiamo essere critici con noi stessi – ha spiegato a Motosan.es – perché questo non è il livello a cui dovremmo essere. Abbiamo chiuso lo scorso anno con una moto con cui facevamo le pole position e potevamo lottare per la vittoria, quest’anno siamo partiti un po’ da zero. Dobbiamo capire e costruire. In questa gara abbiamo raccolto ottimi dati da analizzare per continuare a crescere. Stiamo guidando una moto praticamente nuova“.

Vinales già nei test pre-campionato aveva sottolineato che c’erano stati cambiamenti abbastanza significativi con la RS-GP 2024, pertanto c’è la necessità di adattarsi alle novità, pratica che richiede un po’ di tempo: “Non vedo un grosso problema – ha aggiunto – ma ci sono quattro dettagli da migliorare per fare un salto molto grande. Per me la cosa principale è far lavorare meglio l’anteriore, in gara ho sofferto molto perché si è degradato tanto e mi ha costretto ad abbassare il ritmo. Come accelerazione e grip posteriore sono soddisfatto“.

Maverick deve cambiare passo

L’ex rider di Suzuki e Yamaha sa cosa gli serve per ambire a risultati ben più importanti di quelli che ha conquistato in Qatar. Assieme al team Aprilia lavorerà sodo per cambiare la situazione nel prossimo GP a Portimao. Intanto, si domanda perché l’anteriore della sua RS-GP non funzioni come si aspetterebbe: “Perché non sta lavorando bene? Ci sono mille storie, l’aerodinamica, non lo so… È abbastanza diverso dall’anno scorso. Bisogna trovare la chiave, non è facile“.

I dati raccolti a Lusail saranno importanti per individuare una soluzione che gli consenta di risolvere i problemi. Vinales è chiamato a fare risultati di livello, ha un contratto in scadenza a fine 2024 e Massimo Rivola si guarda attorno in ottica 2025. Piloti come Fabio Quartararo, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi sono a loro volta in scadenza e fanno gola ai vertici del team di Noale. Ovviamente, da considerare anche la situazione di Espargaro, che come i colleghi citati ha un accordo che scade al termine dell’anno. Probabilmente entro metà campionato verranno fatte delle scelte per il futuro.

Foto: Aprilia