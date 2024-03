MotoGP Qatar: Highlights del GP, Marc Marquez il podio nel mirino

Pecco Bagnaia ha dominato l’apertura della MotoGP in Qatar ma alle sue spalle è stato spettacolo. Sotto i riflettori Marc Marquez, che con la Ducati torna a lottare per le posizioni vicine al podio, e Pedro Acosta che al debutto in top class ha fatto vedere un potenziale da futuro fuoriclasse. Ecco le fasi più spettacolari del GP Qatar