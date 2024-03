Moto3: Riccardo Rossi ad un soffio dal podio, che gara in Qatar

Non poteva esserci partenza di stagione migliore, anzi Riccardo Rossi non è mai andato così bene nel primo GP dell’anno. Nella corsa in Qatar infatti il pilota genovese ha sfiorato il podio dopo una corsa da grande protagonista, bissando il 4° posto dell’anno scorso a Lusail. Alla fine la top 3 è andata ad altri, ma Riccardo Rossi ha tirato fuori gli artigli, chiudendo come miglior italiano alla traguardo e regalandosi la sua migliore gara di sempre da quando è nel Mondiale Moto3. Segnali ovviamente da confermare nei prossimi GP, ma il neo alfiere CIP può sorridere per una partenza che certamente dà morale.

Riccardo Rossi sempre protagonista

Sempre in zona Q2 senza particolari difficoltà, settimo in griglia di partenza, Rossi si è subito inserito nelle primissime posizioni, tenendosi quindi da subito nel battagliero gruppetto di testa poi in fuga. In più occasioni la top 3 è stata alla portata, ma in una sempre combattuta Moto3 è bastato un nulla (43 millesimi!) per rimanere ai piedi del podio. “È stata una bella gara, anche se difficile perché tutti erano molto veloci. Ci sono stati molti attacchi aggressivi, ma sappiamo che questo stile di guida è tipico della Moto3” è stato il commento di Riccardo Rossi, che però ha poco da recriminarsi. Meglio detto, c’è un aspetto in particolare ancora da sistemare. “La prossima volta potremmo provare a lavorare sui cambi di marcia, ho fatto fatica in rettilineo” ha spiegato. “Dobbiamo continuare su questa strada a Portimao, ma sono già molto, molto felice.”

“Un ottimo inizio di stagione”

Gongola anche Alain Bronec, che da un po’ non vedeva un suo pilota in quelle posizioni. “Riccardo Rossi ci ha mostrato che era lì” ha infatti sottolineato il proprietario di CIP-Green Power alla fine del Gran Premio in Qatar. “Durante questa gara molto competitiva è riuscito a gestire bene le gomme fino alla fine. All’ultimo giro è arrivato terzo, ad un certo punto era addirittura secondo, è stato molto bello e ne siamo davvero contenti. È davvero un ottimo inizio di stagione.”

Foto: CIP-Green Power