Il nome del team strappa sempre un sorriso: MotoZoo. La squadra lombarda però ho conquistato la stima di tutti. Nel primo round del Mondiale Supersport ha conquistato due quarto posti con Federico Caricasulo, ora terzo in classifica generale. Sia il team che il pilota erano all’esordio assoluto su MV Agusta, una moto estremamente competitiva. Lo staff tecnico è stato rinnovato e c’erano dunque tante incognite che si sono poi dissolte nell’arco del week-end.

“Temevo un po’ Phillip Island – confessa il team manager Fabio Uccelli a Corsedimoto – invece è andato tutto molto bene, ci siamo divertiti sia in pista che fuori. Sono contentissimo dei due piazzamenti e del terzo posto nel Mondiale Supersport ma il quarto posto del sabato è stato più bello di quello della domenica. alla partenza c’era stato un gran parapiglia e Federico Caricasulo era precipitato nelle retrovie. Ha fatto una super rimonta e il quarto posto è veramente da incorniciare. Gara-2 è stata di fatto una sprint race e non è bello per chi lavora un intero week-end. C’è un pizzico di rammarico per il podio mancato: era alla nostra portata e lì per lì, dopo la gara, non ero proprio raggiante. A mente fredda però sono felice di com’è andata: Federico Caricasulo è stato intelligente, ha preferito un quarto posto piuttosto che osare più del dovuto con il rischio di cadere. Siamo ad inizio stagione ed è importante conquistare punti in tutte le gare”.

C’è stato qualche complimento che ti ha fatto particolarmente piacere?

“Mi ha fa fatto piacere ricevere degli apprezzamenti ad parte di persone lontane dalla mia cerchia abituale. Ho ricevuto le congratulazioni da persone che non sentivo da anni: è stato molto bello perché sono state del tutto inaspettate e sincere”.

Alla luce dei risultati di Phillip Island quali sono le vostre ambizioni nel Mondiale Supersport?

“Non vorrei sbilanciarmi e parlare di vittorie anche se, chiaramente, puntano tutti a quelle ed è anche il nostro obbiettivo. Vorrei essere realistico. Il livello è molto alto ma noi abbiamo dimostrato di poter stare tra i primi tre. Credo che il primo round abbia già delineato i valori in campo con Yari Montella, Marcel Schroetter, Stefano Manzi, Adrian Huertas ed ovviamente il nostro pilota Federico Caricasulo. Credo che saranno loro quelli che se la giocheranno per le prime posizioni, più magari Bahattin Sofuoglu ed in qualche gara Simone Corsi”.

Il prossimo round si correrà a Barcellona, una pista amica per voi?

“Per le MV Agusta sicuramente. L’anno scorso la squadra ufficiale era andata benissimo in entrambe le gare. Ricordo che il sabato avevano fatto secondo e terzo mentre al domenica c’era stata la vittoria di Sofuoglu davanti a Schroetter. Il circuito quindi è sicuramente favorevole per le MV Agusta. Vediamo cosa succederà. Noi siamo molto carichi e consapevoli di poter fare bene. Tra l’altro, lo ricordo ancora una volta, MotoZoo Me Air Racing è una squadra totalmente indipendente. Con MV Reparto Corse c’è una bella collaborazione ma non abbiamo un supporto diretto”.