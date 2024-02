Troppo presto per parlare di favola ma sicuramente è già una bella storia. Il Motozoo ME Air Racing è un team privato che non ha mai corso in Australia. Fino all’anno scorso, infatti, faceva il World Challenge quindi partecipava solo alle gare del Mondiale Supersport che si svolgevano in Europa. Quest’anno ha alzato l’asticella: ha deciso di fare tutto il WorldSSP con un top rider della categoria quale Federico Caricasullo e con una gran moto come la MV Agusta F 800 RR. Era la prima volta a Phillip Island e subito il secondo tempo nei test pre-campionato.

Federico Caricasulo ha girato su un crono inferiore al precedente record della pista scendendo sotto il muro dell’ 1’32: solo lui ed il nuovo recordman Yari Montella ci sono riusciti. Il pilota romagnolo, tra l’altro, è stato nettamente più veloce rispetto ai piloti dell’ MV Agusta Reparto Corse World Supersport Team.

“E’ stata una giornata positiva, abbiamo lavorato tanto – dice Federico Caricasulo a Corsedimoto – Sono soddisfatto dei tempi e di quanto fatto con la squadra. Sicuramente c’è del margine di crescita, soprattutto a livello di passo gara: ci dobbiamo focalizzare su quello. E’ solo il secondo test che faccio su questa moto ed è andato bene. Ora lavoriamo a testa bassa e venerdì riprendiamo da qui”.

Motozoo ME Air Racing è un team in forte crescita con un notevole potenziale ancora da esprimere, come spiega il team manager Fabio Uccelli.

“Abbiamo fatto un bel lavoro e sono molto contento. Sicuramente c’è un gran margine di crescita. Per noi è tutto nuovo, non abbiamo mai girato qui e Federico Caricasulo non ha mai corso a Phillip Island con questa moto. Avevamo un sacco di cose da provare ma con il fatto che avevamo solo una giornata a disposizione è cambiato un po’ tutto. E’ stato sicuramente un test positivo ed abbiamo visto che è possibile stare stare nelle prime posizioni. L’essenziale però è non fare cavolate e portare a casa un po’ di punti. Poi se riusciamo anche a salire sul podio bene venga: sarebbe un gran inizio”.

