Ana Carrasco brilla in TCR Spain, che bel debutto in auto!

Manca ancora parecchio al Mondiale Femminile (si parte a metà giugno!), ma Ana Carrasco non rimane certo ferma. La pilota murciana ne ha anzi approfittato per lanciarsi in una nuova sfida, ‘raddoppiando le ruote’. Letteralmente, visto che Carrasco ha disputato gli ultimi due weekend al volante di una Peugeot 308 nella Winter Series del TCR Spain, categoria TCR Cup. Un prestagione di due appuntamenti che precede il campionato vero e proprio, al via a circa metà maggio. La classe 1997 di Cehegín, al debutto assoluto in auto, non se l’è cavata affatto male!

Ana Carrasco sempre sul podio

L’esordio è avvenuto al Circuito de Jerez-Angel Nieto nel fine settimana del 10-11 febbraio. Una prima volta in auto decisamente spettacolare: Ana Carrasco infatti è salita sul secondo gradino del podio di TCR Cup in Gara 1, per poi chiudere terza nella seconda ed ultima gara disputata sotto il diluvio sulla pista andalusa (partendo dalla pole position per la classifica invertita). La settimana successiva, quindi lo scorso weekend, rieccola sempre al volante della sua Peugeot 308 per completare la Winter Series, stavolta di scena al Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Di nuovo Carrasco si fa ben notare: in entrambe le corse è stabilmente protagonista per il podio, alla fine si prenderà due terzi posti!

Rilancio nel Mondiale Femminile

Chissà, può rivelarsi un’alternativa da considerare per il futuro? Certamente è una buona iniezione di fiducia per l’ex iridata Supersport 300 dopo aver chiuso il capitolo Mondiale Moto3. Il ritorno nella categoria è stato molto difficile per Ana Carrasco, che non è mai riuscita ad andare a punti ed anzi ha chiuso prematuramente il suo 2023 per un grave infortunio. In seguito è rimasta fuori dal campionato, ma quest’anno la troviamo ai nastri di partenza della stagione inaugurale del WorldWCR, il neonato Mondiale Femminile, con Evan Bros. Inevitabilmente sarà una delle ragazze veloci da tenere d’occhio in questo 2024.

Foto: Social-Ana Carrasco