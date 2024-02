Superbike, il team Motocorsa svela la Ducati di Michael Rinaldi

Dopo tre anni assieme ad Axel Bassani, il team Motocorsa Racing riparte con Michael Ruben Rinaldi. La squadra non ha detto addio al pilota veneto senza un po’ di dispiacere, dato il rapporto che si era creato, però ha accettato la sua decisione di approdare in Kawasaki. Per sostituirlo ha fatto una scelta molto logica, affidandosi a un pilota che conosce benissimo la Ducati Panigale V4 R e che può portare risultati da subito.

Superbike 2024, Rinaldi e Motocorsa puntano in alto

Alla vigilia dell’ultimo giorno di test pre-campionato a Phillip Island, la formazione lombarda guidata da Lorenzo Mauri ha svelato la livrea della Ducati di Rinaldi per la stagione SBK 2024. È molto simile a quella già utilizzata con Bassani, l’auspicio è che anche i risultati siano simi a quelli ottenuti negli scorsi anni. Nel 2022 Motocorsa è stato il miglior team indipendente e Axel il miglior pilota indipendente, cosa che il veneto ha ripetuto anche nel 2023 mentre la squadra è arrivata seconda (come nel 2021) nella speciale classifica. Il potenziale per fare bene c’è tutto.

Michael proviene dal team ufficiale Aruba Ducati, dove le aspettative erano decisamente più alte. Con meno pressioni addosso potrebbe riuscire a trovare quella costanza che gli è mancata nelle stagioni successive al suo “exploit” con la Panigale V4 R del team Go Eleven.

3 Immagini