Al termine della singola giornata di test pre-evento del Mondiale Supersport a Phillip Island, ai primi tre posti si contano nell’ordine una Ducati, una MV Agusta e una Yamaha (QUI la cronaca). A tenere alti i colori della casa di Iwata ci ha pensato il nostro Stefano Manzi. Con 67 giri all’attivo il vice-Campione del Mondo 2023 di categoria ha issato la R6 del pluridecorato Pata Ten Kate Racing Team al terzo posto, in scia ai connazionali Yari Montella (recordman di giornata) e Federico Caricasulo.

Stefano Manzi alle prese con il nuovo asfalto di Phillip Island

Aspettando i “grandi” del Mondiale Superbike, piloti e squadre della classe cadetta sono serviti da “cavie” al fine di sperimentare livello di grip e consumi del nuovo asfalto del tracciato australiano: “La mattinata è stata critica – ha commentato Stefano Manzi – non tanto perché la superficie non fosse buona, quanto perché dovevamo rodarla. Giro dopo giro le condizioni sono migliorate e nel pomeriggio mi sono davvero divertito a guidare la moto”.

Stefano Manzi in top-3

Poco davanti alla seconda miglior Yamaha (quinta con Valentin Debise), l’ex Mondiale Moto2 ha incassato tre decimi dall’incontenibile Yari Montella su Barni Spark Racing Ducati: “Abbiamo lavorato molto e sono felice dei riscontri avuti. Non ci siamo focalizzati soltanto su una singola area. Quali? Segreto – ha scherzato – in ogni caso iniziare con un questo risultato non è male, sebbene siano solo test. Posso ritenermi soddisfatto”.

Verso il primo round

Complice lo stravolgimento del programma dei test, i protagonisti del Mondiale Supersport torneranno in pista direttamente venerdì per la sessione inaugurale di prove libere della stagione. Manzi ha già il pensiero rivolto alle due gare del week-end: “Saranno interessanti, una bella sfida! In diversi siamo racchiusi in un fazzoletto (11 piloti in sette decimi; ndr). Cercheremo di fare del nostro meglio come sempre”.

Il nuovo format

Manzi ha infine detto la sua in merito all’inedito format 2024. Da quest’anno la Superpole avrà valenza soltanto per Gara 1, mentre la griglia di partenza per la successiva Gara 2 verrà decretata dai giri veloci effettuati nella prima manche: “Al momento non ci sto pensando, ma sono sicuro. In Gara 1 dovrò fare un ottimo tempo dato che per Gara 2 vorrò ovviamente partire il più avanti possibile”.