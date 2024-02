MotoGP Test Qatar, giorno 1: comanda una Aprilia a metà giornata

Ultima occasione per l’intera griglia MotoGP per svolgere prove e trovare la giusta base di partenza per il 2024. Le varie squadre stanno continuando i loro test, ripartendo dal lavoro fatto a Sepang. Yamaha ha tre piloti in pista, Fabio Quartararo e Alex Rins infatti sono affiancati dal collaudatore Cal Crutchlow. Ricordiamo che è tornato in azione anche Raul Fernandez, dichiarato idoneo dopo lo stop prematuro a Sepang. Franco Morbidelli invece è presente solo come ospite nel box Pramac, sostituito in pista dal tester Michele Pirro. È stato un inizio lento a causa della pista sporca e delle raffiche di vento. Il primo a scendere in pista è stato Michele Pirro, seguito da Pedro Acosta e Augusto Fernandez, via via sono comparsi tutti gli altri.

MotoGP, cosa s’è visto finora

Iniziando da Aprilia, nella foto di copertina si vede il posteriore della RS-GP di Maverick Vinales. C’è una sorta di “tetto” che lo rende ben diverso da quello della moto di Aleix Espargaro che si vede qui in basso.

Guardando in Ducati, Bastianini ha iniziato la giornata con svariate componenti 2023 sulla sua Desmosedici.

Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco e Takaaki Nakagami sono tutti in azione con il telaio HRC sulle rispettive RC-V. Sembra che a livello di aerodinamica ci sia una sorta di mix di quanto portato in pista finora. Oltre a questo si lavora anche su motore e forcellone.

La Yamaha M1 di Cal Crutchlow con tutti gli aggiornamenti finora visti per la stagione MotoGP 2024.

A referto un problema tecnico per Pedro Acosta ad inizio giornata ed una scivolata per Marco Bezzecchi senza conseguenze. Ricordiamo che oggi, come domani, la bandiera a scacchi sarà alle 19:00 in Italia, le 21:00 ora di Lusail.

