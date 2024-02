Tanto spavento ma per fortuna nulla di grave. Piotr Biesiekirski è caduto nella seconda ed ultima sessione di test della Supersport a Phillip Island. Nato a Varsavia nel 2001, è tra gli esordienti del campionato. Il debutto in Australia su Ducati non è stato certo felice. Il pilota, caduto alla curva 2, non ha perso conoscenza ma ha subito un forte trauma cranico ed i medici dell’autodromo hanno fatto intervenire l’elisoccorso. Piotr Biesiekirski è stato sottoposto ad accertamenti ed ha poi tranquillizzato gli appassionati attraverso i propri canali social

“A quanto pare oggi ho dovuto fare un volo in elicottero ma preferisco le moto – ha scritto – La pista australiana di Phillip Island mi ha fatto una grandissima impressione, ma purtroppo non è stata molto ospitale. Al termine dei test ufficiali in vista del primo round del Campionato Mondiale Supersport, c’è stata una caduta apparentemente innocua alla seconda curva. Sfortunatamente ho colpito l’asfalto così forte che mi hanno dovuto portare in un ospedale. Per fortuna, grazie anche al mio casco Kabuto, sto bene. Grazie per tutti i vostri messaggi”.

Piotr Biesiekirski si è avvicinato al motociclismo partecipando alle gare di supermoto in Polonia. Nel 2016 ha vinto il titolo nazionale Moto3. Ha poi corso nel Campionato Spagnolo Open 600, nella PreMoto3 e nel Campionato Europeo Moto2. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche ad una dozzina di gare del Mondiale Moto2. Quest’anno quindi ha voltato pagina ed è approdato al Mondiale Supersport.

Foto social MJ Photogp