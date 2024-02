MotoGP, Marc Marquez-Honda: un’unica strada per il ritorno

Godendo delle nuove concessioni, Honda avrà la possibilità di fare più test nel corso della stagione e questo è certamente un grande vantaggio. Ma vuole comunque sfruttare al massimo i due giorni di lavoro pre-campionato in Qatar, dove poi inizieranno le gare nel weekend 8-10 marzo. Il team ufficiale Repsol Honda e quello satellite LCR ce la stanno mettendo tutta per cercare di avere una stagione 2024 radicalmente migliore della scorsa.

MotoGP, Puig e la situazione Honda

Impossibile essere subito davanti dopo un 2023 disastroso, però in HRC stanno apportando cambiamenti netti e la nuova RC213V è molto diversa dalla versione precedente. Alberto Puig ne ha parlato ai microfoni dei colleghi di AS, confermando che la 2024 è meno pesante: “Una moto più leggera è una moto migliore, senza dover fare nulla. Semplicemente alleggerendola si può frenare meglio, accelerare di più e muoversi più agevolmente nei cambi di direzione. Poi abbiamo lavorato sul motore e su molte parti dell’aerodinamica, ma è un processo in corso e dobbiamo migliorare“.

Il team manager della squadra Repsol Honda è consapevole della grande occasione di poter sfruttare le nuove concessioni per ridurre il gap rispetto alla Ducati: “È importante poterle utilizzare, avere quell’arma, senza apportare cambiamenti radicali o selvaggi. Bisogna semplicemente migliorare tutto ciò che è un po’ peggiorato in modo tale che il livello generale della moto si alzi. Se miglioriamo tanto il motore, ma il telaio non c’è, allora stiamo sbagliando“.

Se HRC ha lavorato per mettere in pista una RC213V più competitiva, anche la concorrenza non è stata a guardare. Puig lo sa bene, però è convinto della direzione presa: “Honda ha fatto un passo in avanti, stiamo cercando di ridurre il gap dagli altri. Hanno messo a disposizione risorse umane e e mezzi. Stiamo facendo quello che va fatto“.

Marquez tornerà?

Infine, a Puig è stato chiesto quando si muoverà il mercato piloti in ottica 2025 e di un eventuale ritorno di Marc Marquez in Honda: “Non posso rispondere, non lo so. Ora siamo concentrati esclusivamente sullo sviluppo della moto, per portarla ad alto livello. Il resto arriverà quando arriverà. Se hai una moto funzionante, i piloti vogliono venire a correre per te, altrimenti…“.

Per riportare Marquez nel team c’è un’unica strada: avere di nuovo una RC213 competitiva. Il posto che si può liberare è quello di Joan Mir, in scadenza a fine 2024, mentre Luca Marini ha un contratto fino al 2025. L’otto volte iridato darà un occhio al box Honda e poi farà le sue valutazioni, ora è presto.

Foto: Box Repsol