Bandiera a scacchi sulla prima giornata di test MotoGP in Qatar. Dopo una prima parte di giornata nel segno di Aprilia, le Ducati tornano a fare la voce grossa monopolizzando la top 3 di questo lunedì a Lusail. Tempi che si sono abbassati notevolmente nel corso della giornata dopo un inizio con pista molto sporca. Tempi che iniziano ad essere interessanti, ma sono ancora riferimenti da prendere con le pinze. Parliamo infatti di test dedicati a nuove prove sulle varie componenti della moto, oltre a preparare il primo round 2024. Il Mondiale MotoGP scatta proprio da qui nel weekend 8-10 marzo, chiaramente tutti vogliono partire col piede giusto.

Test Qatar, ecco com’era andata nella prima parte di giornata

MotoGP, 1° giorno a Lusail

Sembra stia migliorando il feeling in sella alla nuova Aprilia. Sia Aleix Espargaro che Maverick Vinales si sono fatti vedere sempre nelle zone alte, ma a loro si è aggiunto anche Raul Fernandez con la RS-GP 2023… Ultimi test importanti per riprovare quanto già testato a Sepang, soprattutto per trovare l’assetto base. Stesso lavoro comparativo alla fine che stanno svolgendo un po’ tutte le squadre MotoGP in questa prima giornata di prove. Con qualche aggiornamento, come questo sulla M1 di Crutchlow.

Solo domani si inizierà a pensare sul serio al primo Gran Premio della stagione 2024, con l’eccezione di KTM che già oggi ha svolto alcune simulazioni. A referto alcuni incidenti: dopo Bezzecchi nella prima parte di giornata, alla sera sono scivolati Alex Marquez, Augusto Fernandez, Jack Miller, tutti senza conseguenze.

La classifica finale (ore 19:00 in Italia)

