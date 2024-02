MotoGP, Aprilia: “La nuova aerodinamica cambia lo stile di guida”

Aprilia vuole essere ancora una volta la vera antagonista della Ducati nel prossimo campionato MotoGP. Negli ultimi anni la Casa di Noale ha investito tanto lavoro sulla RS-GP, ha ingaggiato tecnici di rilievo, di cui diversi provenienti dalla Formula 1, arrivati qui anche per merito di Massimo Rivola. A metà stagione 2021 ha portato dalla sua parte anche l’ex pilota Maverick Vinales, nell’ultimo biennio Aleix Espargaró ha centrato vittorie e dato qualche grattacapo ai cugini di Borgo Panigale. L’obiettivo è mettere le mani sullo scettro iridato della classe regina in tempi brevi.

La nuova Aprilia RS-GP24

Nella preseason 2024 abbiamo visto che Aprilia ha puntato soprattutto sull’aerodinamica durante l’ultimo inverno. L’ampia gamma di nuove parti aerodinamiche ha cambiato l’equilibrio e lo stile di guida necessari per la moto. Mentre Aleix Espargaró è stato veloce nell’adattarsi al meglio, il compagno di box Maverick Vinales e Miguel Oliveira della Trackhouse hanno impiegato più tempo a trovare feeling. “Abbiamo provato tante, tante cose in tutte le aree, ma in particolare sul lato aerodinamico abbiamo testato molto“, ha detto il team manager Paolo Bonora a MotoGP.com. “E abbiamo lavorato sul telaio e sul lato elettronico per adattare il pacchetto alla nuova aerodinamica“.

Alcuni dei dubbi sorti nel test di Sepang hanno trovato soluzione dopo l’ultima uscita a Losail, dove gli uomini di Noale hanno definito anche il set-up per i due alfieri del team factory. “La nuova aerodinamica cambia lo stile di guida ed è necessario adattarsi al nuovo assetto“. Lo sviluppo del motore sembra essere stato ridotto al minimo per la RS-GP24: alla pari di KTM e Ducati, Aprilia non potrà apportare modifiche al V4 durante la stagione. Ulteriore elemento di novità sarà l’adozione di una terza moto con specifiche ufficiali, che sarà affidata a Miguel Oliveira. Raul Fernandez potrebbe ricevere il prototipo 2024 nella seconda parte del Mondiale.

Oliveira con l’Aprilia ufficiale

Nell’ultimo test in Qatar Raul ha chiuso con il 5° crono a 389 millesimi dal miglior crono di Pecco Bagnaia. Il portoghese, invece, soltanto 12° con un gap di 884 millesimi. “Probabilmente la moto 2023 è più bilanciata, ma penso che quella 2024 abbia un potenziale inespresso – ha spiegato Miguel Oliveira -. Non sappiamo cosa può realmente fare la moto, quindi dobbiamo scendere in pista e scoprirlo… Al momento voglio ripagare la fiducia che Aprilia ha riposto in me e iniziare concretamente a fare le cose per cui mi hanno assunto“. Provare a vincere.

