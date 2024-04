Moto3, i colori di Guido Pini per la nuova sfida in JuniorGP

A meno di 20 giorni dal via del JuniorGP 2024 ecco presentato SeventyTwo Artbox Racing Team. Il Centro Congressi Esferic di Barcellona ha ospitato ieri la presentazione del nuovo progetto ideato da Emilio Alzamora. Un progetto che mira a coltivare giovani talenti ed a guidarli sempre più in alto nel motociclismo, oltre alla competizione. Una delle quattro punte è Guido Pini, campione ETC 2022 e chiamato quest’anno al salto nella classe Moto3 proprio con questa struttura.

Come si vede in foto, quattro piloti schierati da questo nuovo progetto tra Moto3 e ETC del JuniorGP. Nella prima categoria appunto troviamo il toscano Guido Pini, reduce da un piccolo infortunio e sempre più pronto per essere una delle punte di diamante del nuovo progetto. Con lui in Moto3 anche il 17enne australiano Angus Grenfell, alla seconda stagione di categoria, e lo spagnolo Brian Uriarte, sul podio della generale l’anno scorso in ETC ed altro debuttante. L’ultimo della lista è Carlos Cano, altro giovane e promettente pilota spagnolo, l’unica punta del team invece in European Talent Cup.

JuniorGP 2024, il calendario

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna

Foto: SeventyTwo Artbox Racing Team