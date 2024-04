MotoGP, nuovo step con Liberty Media: KTM promuove l’affare

Lunedì è stato annunciato l’accordo per l’acquisizione dell’86% di Dorna Sports da parte di Liberty Media, che entro la fine del 2024 dovrebbe diventare la nuova padrona di MotoGP e Mondiale Superbike. Per finalizzare questa operazione da 4,2 miliardi di euro serve l’approvazione delle autorità competenti in materia di concorrenza. In attesa dell’ultimo passaggio, tutt’altro che banale, c’è già chi immagina come sarà il futuro delle corse con l’avvento della stessa società che gestisce anche la F1.

MotoGP, cosa succederà con Liberty Media?

Probabilmente, è il momento giusto per un cambiamento. Bisognerà capire di quale portata sarà l’impatto di Liberty Media, se ci sarà una vera rivoluzione oppure se non ci saranno grossi stravolgimenti, pur attuando alcune modifiche nell’ottica di rendere più popolare la MotoGP (e la Superbike).

In questi anni la società fondata da John C. Malone ha fatto crescere in maniera importante la Formula 1, dimostrando di saper vendere bene il prodotto. L’obiettivo sarà quello di ripetersi con il Motomondiale, attuando le giuste strategie. Facile prevedere che nel calendario ci sarà almeno un altro gran premio negli Stati Uniti, oltre a quello in programma da anni ad Austin. Il mercato americano è fondamentale,

L’opinione di Beirer (KTM)

Pit Beirer, direttore motorsport di KTM, è convinto che l’arrivo di Liberty Media sia positivo per il futuro della MotoGP: “È un’ottima notizia – ha detto a Speedweek – per noi e per lo sport. Guardando ciò che ha fatto Liberty Media in F1 in termini di marketing sportivo, questa è un’opportunità unica portare la MotoGP a un livello successivo. Possiamo fare un passo avanti con la loro rete e le loro possibilità. Tutti dovrebbero trarre vantaggio da un marketing ancora più intenso: piloti, costruttori e tifosi“.

La società guidata dal CEO Greg Maffei può far compiere alla top class del Motomondiale un grande step di crescita. Un anno fa l’ingaggio dell’americano Dan Rossomondo come nuovo direttore commerciale era già stato un segnale del desiderio di cambiamento da parte di Dorna Sports, che sotto la guida di Liberty Media potrà portare avanti un progetto di crescita ancora più incisivo. Per la MotoGP è importante attrarre sempre più tifosi e anche nuovi sponsor, quindi nuovi capitali. Vedremo quale strada verrà intrapresa per produrre risultati.

Foto: KTM/Rob Gray (Polarity Photo)