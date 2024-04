MotoGP in mano a Liberty Media, ora è ufficiale

Se ne parlava ormai da un po’ (i dettagli), mancava solamente il comunicato ufficiale, ora arrivato. Liberty Media ha completato l’acquisizione del Mondiale MotoGP. Dopo la Formula 1, entra in scena anche nel massimo campionato delle due ruote a livello mondiale, ma non è comunque un addio di Dorna, che continuerà a ricoprire un ruolo importante nella gestione del Campionato del Mondo. Almeno fino al termine di questa stagione: nell’annuncio infatti è scritto che “l’operazione verrà completata a fine 2024“. Sembra significare che la società che fa capo a Warner Bros, colosso dalle molteplici attività, sia destinata a prendere il controllo totale di Motomondiale e Superbike, sia dal punto di vista finanziario che operativo.

Liberty Media entra in MotoGP, i dettagli

Quindi per il momento Dorna mantiene la gestione operativa di tutto il pacchetto di attività. Carmelo Ezpeleta, CEO dal 1994, continuerà ad occupare la sua posizione e porterà sempre avanti questo business con sede a Madrid, includendo non solo la MotoGP ma anche Moto2, Moto3, MotoE, WorldSBK ed il nuovo Mondiale Femminile. Liberty Media ora ha acquisito l’86% da Dorna, il restante è in mano alla società spagnola. La transazione vale 4,2 miliardi ma c’è un passaggio nel comunicato ufficiale da sottolineare: “La transazione riflette un valore aziendale per Dorna/MotoGP™ di 4,2 miliardi di euro e un valore patrimoniale di 3,5 miliardi di euro, con il debito esistente della MotoGP™ che dovrebbe rimanere in vigore dopo la chiusura.” L’operazione sarà soggetta al via libera delle autorità che vigilano sulla libera concorrenza in varie giurisdizioni. Il controllo contemporaneo di F1 e MotoGP potrebbe infatti prefigurare una situazione di monopolio.

“La MotoGP è un campionato globale con grande attrattiva” ha dichiarato Greg Maffei, presidente e CEO Liberty Media. “Carmelo Ezpeleta ed il suo staff hanno costruito un grande spettacolo sportivo che può migliorare ancora con una più vasta audience. Vogliamo far crescere questo sport nell’interesse dei fan della MotoGP, delle squadre e dei nostri partner commerciali”. “È il passo successivo perfetto” ha aggiunto Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna. “Siamo fieri di quello che abbiamo costruito e della nostra crescita, questa transazione mostra il valore di questo sport e del suo potenziale. Non potevamo chiedere un partner migliore per portare ancora di più la MotoGP nel mondo.”