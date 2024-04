MotoE, Alessandro Zaccone “C’è rammarico, ma sono di nuovo veloce”

Un primo weekend MotoE nettamente positivo, ma senza riuscire a raccogliere in gara. Alessandro Zaccone si rammarica dell’errore in Gara 1 che ha condizionato anche Gara 2 a Portimao, ma vuole guardare il bicchiere mezzo pieno. I segnali sono decisamente incoraggianti dopo una stagione MotoE da dimenticare, il pilota Tech3 infatti ha mostrato belle cose tra prove e qualifiche, anche se a metà a causa del maltempo e delle successive condizioni della pista. Zaccone è veloce e l’ha già fatto vedere, si guarda già a Le Mans per il riscatto. C’è però una lunga pausa in mezzo, prima di allora ci ha raccontato com’è andato l’appuntamento inaugurale della stagione 2024.

Alessandro Zaccone, com’è andato il primo round MotoE a Portimao?

Diciamo che alla fine non abbiamo portato a casa niente, mi dispiace perché avevamo dimostrato di essere veloci, mi sentivo bene in moto. Purtroppo ho fatto un errore in Gara 1, anzi l’errore era stato più quello con Casadei in curva 1, dove sono arrivato lungo dopo aver provato a passarlo. Soffrivo però sempre di poca trazione, quindi ero lontano in staccata e per passare dovevo sempre azzardare un po’ troppo.

Il momento decisivo però è stato l’incidente con Torres.

Era la prima staccata che facevo dietro a lui, che frenava un po’ prima sia rispetto a me che al gruppo davanti. Mi ha preso un po’ di sorpresa, io ho frenato dove l’avevo già fatto il giro prima, però ero talmente vicino che non sono riuscito a fermarmi, l’ho toccato e l’ho fatto cadere. Con un’altra moto l’avrei evitato, ma sappiamo che con quelle moto è sempre un po’ più difficile. Ho rovinato la sua gara e io mi sono rovinato anche Gara 2, con un Long Lap in sette giri non puoi fare niente. Ho chiuso a 4 secondi dal primo e ne ho persi 5 nella penalità… Ero molto, molto veloce, più di quanto mi aspettassi, nonostante la moto non fosse perfetta per la caduta.

Ci sono state conseguenze?

Tra Gara 1 e Gara 2 non avevamo tantissimo tempo, considerando anche che la MotoE deve stare un’ora in carica. I meccanici hanno corso come dei matti per prepararla, però nel giro di allineamento mi sono accorto che la piastra del manubrio era tutta storta. Fortunatamente in griglia sono riusciti a raddrizzarla un po’, ma davanti la moto non era a posto. Nonostante questo abbiamo girato molto forte, con dei piccoli cambiamenti per Gara 2, quindi secondo me il potenziale era molto buono, ma è andata così.

Un finale quindi che non rispecchia quanto fatto vedere nei turni precedenti.

Mi dispiace perché eravamo veloci e ci potevamo giocare il podio sia in Gara 1 che in Gara 2, invece siamo tornati a casa praticamente con niente. È il mio rammarico, ma almeno abbiamo confermato di essere veloci e finalmente mi sento molto bene in sella, cosa che mi mancava da un po’. Peccato per questo primo round, ma possiamo stare lì anche a Le Mans. Se si potesse ci andrei già domani per vedere cosa posso fare!

Sperando che il meteo sia ben diverso rispetto al weekend a Portimao, in cui non vi ha davvero aiutato.

Sappiamo che il meteo con noi è sempre un po’ così, anche nel giovedì di test ha sempre piovuto! Quindi praticamente non abbiamo provato niente. Ma stiamo facendo sempre dei passi avanti, anche se a Portimao non ho potuto dimostrarlo.

Le condizioni trovate nel primo turno del venerdì poi…

Una situazione così penso di non averla mai trovata, era veramente come girare sulla terra! Addirittura in pista c’era il fango, c’erano le chiazze marroni. Fare fatica a toccare col ginocchio con le gomme slick sulle parti asciutte voleva dire che era veramente tanto scivolosa. Girare tanto con la moto da cross ha aiutato [risata]. Era impraticabile, secondo me non dovevano neanche farci scendere in pista… Ma sappiamo come va, alla fine ci hanno fatto girare comunque.

Giovedì di test e Prove 1 del venerdì nulli, ti hanno condizionato?

Sicuramente avere un turno in più avrebbe aiutato. Siamo stati fortunati per il buon lavoro nei test e quindi bene o male eravamo tutti a posto. Ma in weekend in cui hai solamente 15 giri in tutta una giornata, un turno così sicuramente è penalizzante, anche perché le Prove 2 valgono già per la qualifica. Abbiamo poi trovato sempre condizioni diverse, era un po’ un terno al lotto, però era così per tutti.

Alla fine com’è Portimao con la MotoE?

Mi aspettavo molto peggio, invece mi sono divertito tanto con la MotoE, devo essere sincero. Il peso della moto non si avvertiva tanto, neanche con i cambi di pendenza. Contro ogni aspettativa, secondo me è una delle piste più belle in cui guidare quella moto.

Qual è la tua impressione delle gomme alla fine del primo weekend di gara?

Davanti hanno fatto un bel passo avanti rispetto all’anno scorso, almeno a Portimao. Si comportava bene, non abbiamo avuto nessun tipo di preoccupazione. Il posteriore invece rispetto ai test ha accusato un po’ più di calo, ma secondo me per la pista sporca. Con poca gomma ancora per terra ha avuto un’usura abbastanza importante, si rovinava dopo due giri. In Gara 2 invece è andata meglio, quindi penso sia dovuto solo a quello. In generale le gomme hanno fatto un salto rispetto all’anno scorso, soprattutto a livello di costanza.

La nota positiva è che hai già fatto vedere di essere ben più competitivo del 2023.

Abbiamo lavorato bene nei test, l’anno scorso invece avevamo preso una strada che non funzionava. Quest’anno siamo partiti con un set up totalmente diverso e che ha funzionato fin da subito. Abbiamo fatto un grosso passo avanti e questo mi fa ben sperare per tutta la stagione. Fare una gara lì davanti mi ha ridato tanta fiducia.

Quali sono le aspettative per Le Mans?

Nel 2021 abbiamo fatto una gara bellissima, forse una delle più belle della mia carriera. L’anno scorso invece abbiamo fatto fatica, quest’anno però abbiamo già fatto grossi passi avanti. Se la moto va e io mi trovo bene… Vale per tutte le piste, vedremo come ci troveremo una volta lì. Cercheremo di fare qualche altro piccolo aggiustamento per poi essere lì nel lotto.