Moto elettriche da corsa: Honda e Yamaha ci credono

Moto elettriche nelle competizioni? Attualmente nel Vecchio Continente pensiamo alla MotoE, Campionato del Mondo con tutti i crismi del caso, ma pur sempre una serie monomarca. Energica prima, Ducati poi. In Giappone, tuttavia, la pensano diversamente. La “svolta eco” viene intesa come sviluppo di nuove tecnologie, confrontandosi in campionati non espressamente dedicati, con le corse volte a garantire una spinta propulsiva in tal proposito. Se Suzuki ha deciso di rientrare nel Motorsport con un programma alla 8 ore di Suzuka volto alla “mission carbon neutrality“, Honda e Yamaha sono già protagoniste nell’elettrico.

LA CR ELECTRIC REGINA DELLE MOTO ELETTRICHE

Se vogliamo attualmente la “Regina” delle moto elettriche da competizioni è la Honda CR Electric. Presentata ad inizio 2023, ha già debuttato nella top class IA1 dell’All Japan Motocross al Kanto Off-Road Village di Saitama lo scorso mese di ottobre. Trey Canard ha conquistato due holeshot nelle tre manche previste, ciascuna da 15 minuti+1 giro. Nella prima ha concluso 2° a 20″ dal vincitore Jay Wilson (con la Yamaha YZ450FM Factory), nella seconda è giunto al contatto proprio con il pilota Yamaha Factory, mentre nella terza è caduto dopo 12 minuti. Un esordio tutto sommato niente male, destinato ad aver un seguito quest’anno.

SFIDA NELLA FIM E-XPLORER WORLD CUP

La CR Electric disputerà altre gare “spot” nell’All Japan Motocross in previsione della nascita del Mondiale Motocross MXEP atteso per il 2026, ma nella più stretta attualità, con il Team HRC, corre già in un campionato a tempo pieno. Rilevando i posti dalla MIE Racing di Midori Moriwaki, quest’anno affronta la FIM E-Xplorer World Cup, serie espressamente riservata alle moto elettriche con la squadra ufficiale Honda subito protagonista. Grazie alla nostra Francesca Nocera ed a Tosha Schareina si è assicurata la vittoria nel primo round svoltosi ad Osaka lo scorso mese di febbraio, con le successive prove previste in Norvegia, Francia, Svizzera e India.

YAMAHA E LE MOTO ELETTRICHE

Yamaha altresì ha puntato molto sul Trial e la propria TY-E, impegnata con ottimi risultati nella serie nazionali e, nel recente passato, anche nella Coppa del Mondo TrialE oggi abrogata. Il Trial sembra essere una specialità particolarmente indicata alle moto elettriche, lo testimonia il fatto che la francese Electric Motion si è persino già assicurata un podio assoluto in una tappa del Mondiale Trial2.

IMPEGNO NELLA FORMULA E

Per Yamaha, tuttavia, c’è di più. Ha sorpreso molti l’annuncio della partnership con la rinata Lola Cars per l’approdo in Formula E a partire dalla prossima stagione. Il blue di Iwata sarà ben in vista, ma soprattutto Yamaha realizzerà la powertrain. A conferma di come, in Giappone, l’elettrico nelle competizioni sia una realtà ampiamente consolidata.