Liberty Media vicina a comprare la MotoGP: i dettagli dell’affare

L’era Dorna potrebbe presto terminare, la MotoGP sembra destinata a cambiare proprietari. Liberty Media, società americana già padrona della F1, sarebbe vicina all’acquisizione. A riferirlo è il Financial Times, che svela anche la portata economica dell’operazione: oltre 4 miliardi di euro.

Liberty Media, dopo la F1 anche MotoGP e Superbike?

Ci sarebbe in corso una trattativa esclusiva e l’annuncio potrebbe arrivare a breve, forse la prossima settimana, quindi prima del Gran Premio delle Americhe in programma ad Austin nel weekend 12-14 aprile. Liberty Media avrebbe avuto la meglio sue due rivali molto importanti: il gruppo americano TKO (padrone di WWE e UFC) e il fondo di investimento qatariota Qatar Sports Investment (PSG).

Per chiudere definitivamente l’affare serve il via libera dalle autorità antitrust dell’Unione Europea. Nel 2006 il fondo CVC Capital Partners fu costretto a vendere la MotoGP per poter acquistare la Formula 1, ciò proprio a causa delle normative antitrust europee. La società britannica cedette le proprie quote di Dorna Sports ai connazionali di Bridgepoint Capital, che oggi detengono quasi il 40%. Il 39% appartiene a CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) e il resto al CEO Carmelo Ezpeleta e ad altri manager.

Dorna Sports detiene i diritti sia della MotoGP (scadenza 2041) sia del Mondiale Superbike (scadenza 2036). Liberty Media vuole prendere il comando e far crescere il movimento motociclistico come ha fatto con la F1, acquisita nel 2017 e che negli ultimi anni sta vivendo un periodo di espansione importante. Presto sapremo se Motomondiale e WorldSBK passeranno in mani americane. Ezpeleta in tempi recenti non aveva escluso cambiamenti, non rimane che attendere.

Foto: MotoGP