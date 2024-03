La Superbike è approdata in Europa offrendo uno spettacolo coi fiocchi. Merito in particolare di Toprak Razgatlioglu che ha messo le ali avventandosi sulle Ducati. La marca italiana qui l’anno scorso aveva dominato, festeggiando tre vittorie con ampio distacco di Alvaro Bautista. Invece stavolta si è leccata le ferite in due gare su tre. Solo in coda di week end lo spagnolo è tornato a fare la voce grossa. Il Mondiale 2024 non è più una cavalcata solitaria come i due precedenti, adesso la sfida è viva. Anzi, vivissima!

Tutto il meglio, tutto da gustare

Ad ogni round Superbike su CorsedimotoTV trovate le highlights di ogni gara, poco dopo la conclusione. Nel corso della settimana successiva vi proponiamo una sintesi del week end con l’adrenalinico commento del nostro Alessio Piana. Il campionato più amato dagli appassionati commentato come nessuno. Guardare e ascoltare per credere!

Iscrivetevi al nostro canale YouTube

Aperto da poche settimane, il nostro canale CorsedimotoTV vi sta proponendo esclusive, approfondimenti, commenti sul magico mondo delle competizioni. Ma il bello deve ancora arrivare, perchè nelle prossime settimane vi proporremmo contenuti ancora più elettrizzanti, esclusivi e autorevoli. Iscrivetevi qui per non perdere le novità