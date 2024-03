Superbike, Remy Gardner contesta la penalità: “È ingiusta”

Nel complesso è stato un buon weekend quello del team GYTR GRT Yamaha a Barcellona. Un bottino totale di 26 punti distribuiti tra Dominique Aegerter (15) e Remy Gardner (11). Nella classifica generale la squadra guidata da Filippo Conti ha gli stessi punti (53) di quella ufficiale Pata Prometeon Yamaha. Il bilancio è positivo, l’unico risultato un po’ deludente in Catalunya è stato il quindicesimo posto di Gardner in Gara 1, dove un consumo anomalo della gomma posteriore nella seconda parte lo ha condizionato pesantemente.

Superbike, Gardner contrario alla sanzione

Domenica il pilota australiano ha disputato un’ottima Gara 2, arrivando sesto al traguardo e venendo poi retrocesso in settima posizione per essere andato leggermente oltre il limite della pista all’ultimo giro. In generale si è detto soddisfatto al termine del round a Barcellona: “È andata tutto sommato bene, credo che abbiamo fatto le scelte giuste. Il ritmo generale era buono e nella gara sprint tutti eravamo vicini; sono riuscito a chiudere in P9, il che mi ha permesso di ripartire dalla seconda fila. In Gara 2 in partenza ho guadagnato posizioni fino a trovarmi in P5 nelle prime fasi; nell’ultimo giro ho provato a conquistare la Top 5 fino all’ultimo millimetro, ma dopo avere concluso sesto sono stato retrocesso di una posizione per avere ecceduto i limiti della pista“.

Gardner è convinto di non essere andato oltre i track limit, pertanto è amareggiato per aver subito una penalità: “Penso che non sia giusto anche dopo aver controllato il video, ma ormai è andata così. Torniamo a casa conquistando punti preziosi e con la consapevolezza di poter essere competitivi ad Assen“.

L’analisi di Aegerter

Aegerter non ha conquistato punti nella Superpole Race, poi è arrivato nono in Gara 2, sperava di fare un po’ meglio: “Domenica è stata una giornata discreta, ma non così buona come ci aspettavamo. Nella gara sprint eravamo tutti vicini, ma ho perso il posto nella Top 9 dopo una bella battaglia contro il mio compagno di squadra, quindi siamo dovuti partire dall’undicesima casella. La partenza di Gara 2 è stata complicata, ho avuto un contatto e ho perso posizioni, quindi ho dovuto farmi strada tra gli avversari”.

Lo start complicato ha un po’ influenzato il due volte campione del mondo Supersport, che ha comunque chiuso l’ultima manche in top 10: “Sentivo di avere un buon passo per lottare di più con i primi, ma alla fine sono riuscito a recuperare fino alla P9 e a conquistare buoni punti, il che non è affatto male. Ora guardiamo al prossimo appuntamento, fiduciosi di poter vivere un fine settimana positivo in Olanda“.

Foto: GYTR GRT Yamaha