MotoGP, mistero Aldeguer: Ducati e Pramac firma o divorzio

In vista del Gran Premio del Portogallo, la Ducati ha confermato ufficialmente la firma del pilota Moto2 Fermin Aldeguer. Lo spagnolo, che come Pedro Acosta proviene dalla regione di Murcia, ha firmato un contratto biennale per il biennio MotoGP 2025-20626, con possibilità di proroga per altri due anni. Da Borgo Panigale però non hanno ancora confermato in quale team correrà il giovane talento della middle class l’anno prossimo.

Aldeguer senza una meta precisa

La destinazione più ovvia per Aldeguer dovrebbe essere il team satellite Pramac, dal momento che Jorge Martin ha fatto sapere che questa sarà la sua ultima stagione con la formazione di Paolo Campinoti. Il madrileno punta decisamente alla Ducati factory, viceversa cambierà costruttore. Il team manager Pramac Gino Borsoi ha risposto positivamente quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe avere Aldeguer l’anno prossimo ai box. Lo stesso pilota spagnolo ha detto durante il weekend di Portimao che si aspetta di essere in Pramac nel prossimo campionato MotoGP… Ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

Il motivo è presto detto. Mauro Grassilli, il nuovo direttore sportivo della Ducati, ha sottolineato giovedì a Portimao che sarà Pramac a decidere se Aldeguer correrà per la squadra satellite il prossimo anno. Ma il contratto tra Ducati e Pramac scade a fine anno! C’è una clausola di proroga automatica per il 2025-2026, ma anche una clausola di uscita. Nel caso la squadra di Campinoti dovesse optare per questa seconda ipotesi, Aldeguer dovrebbe quindi passare automaticamente nel team Ducati ufficiale, visto che l’azienda non ha la facoltà di scegliere i piloti per le sue squadre clienti. Nello scenario teorico di una fine della collaborazione Pramac-Ducati, la squadra ufficiale si ritroverebbe Bagnaia e Aldeguer fianco a fianco.

Yamaha cerca un team satellite

L’affermazione di Grassilli non è stata casuale a Portimao, dato che Pramac ha nelle sue mani le redini del futuro della squadra. Se ci fossero offerte interessanti da parte di altri produttori, potrebbe anche prendere una direzione diversa, dopo tanti anni di collaborazione. Una decisione dovrà essere presa prima della pausa estiva, anche se tutto lascia pensare che il matrimonio proseguirà ancora per molto tempo. Negli ultimi tre anni Pramac è stata la migliore squadra satellite sul campo. L’anno scorso sono diventati campioni del mondo a squadre per la prima volta. Diverso, invece, il discorso in VR46: la squadra di Valentino Rossi starebbe pensando di passare alla Yamaha.

